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護理師疑偷拍病患照 醫籲衛福部研議應規範性犯罪前科
台北慈濟醫院黃姓男護理師23日透過社群平台發文，提到在開刀房看到許多沒有醫德的事，例如有護理師涉嫌拍攝病患麻醉後的隱私照；黃姓護理師發文還公開部分照片。警方獲報，目前依妨害秘密等罪將黃姓護理師送辦，院方也委任律師提出刑事告訴。
黃姓護理師發文指出，他在台北慈濟開刀房上班半年多，看到許多令人作嘔的事情，在病人麻醉期間，護理師大量圍觀病人生殖器或隆出來的乳房以外，以照片拍攝、瘋狂搓揉這些完全沒有醫德的事，全都發生在沒人知道的手術室裡。
衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，此案目前還在偵查中，實情有待檢警調查，但就該名護理師所陳述情形，與一般手術室的常規有很大的差異性，如病人手術時，麻醉醫師希望病人麻醉的時間愈短愈好，降低手術風險，因此醫療過程十分緊湊，且開刀房可說是「全時運轉的場域」，且在手術室內其實有很多人協助開刀，包括開刀的醫師、麻醉醫師、護理師等，要圍觀、拍照其實不容易。
李俊宏說，如果手術時要拍照，必須取得病人同意，而目前所看到的病人隱私照，應不屬於病歷所需要的照片；因此，往後對於曾經有性犯罪、性影像犯罪等前科的醫護人員，是否應予以限制再從事相關職業，目前民間也開始討論，建議衛福部研議是否要納入相關規範。
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