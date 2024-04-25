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衛福部訪視指引出爐 3類全日托、2類高危保母加強訪視

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部社家署昨天舉行專家會議，會中取得共識，要提升低年齡、發展遲緩、安置出養童共3類全日托孩童，及收托負荷重、曾有不當對待共2類保母，提升訪視頻率至每年6次，並增訂訪視指標，將於本月底完成行政流程後，預計5月1日正式生效。本報資料照片
衛福部社家署昨天舉行專家會議，會中取得共識，要提升低年齡、發展遲緩、安置出養童共3類全日托孩童，及收托負荷重、曾有不當對待共2類保母，提升訪視頻率至每年6次，並增訂訪視指標，將於本月底完成行政流程後，預計5月1日正式生效。本報資料照片

日前1歲待出養童剴剴疑遭兒福聯盟媒合的全日托保母虐死案，托育安全引發國人重視。衛福部於剴剴案檢討會後，提出將修訂居家托育訪視指引，衛福部社家署昨日舉行專家會議，會中取得共識，要提升低年齡、發展遲緩、安置出養童共3類全日托孩童，及收托負荷重、曾有不當對待共2類保母，提升訪視頻率至每年6次，並增訂訪視指標，將於本月底完成行政流程後，預計5月1日正式生效。

依現行規定，居家保母初次收托兒童，訪視頻率為一年4次，且首次訪視必須在收托1個月內，此為訪視頻率下限。衛福部社家署副署長張美美表示，該署於24日舉行會議，邀集專家學者、縣市政府代表及民間團體與會，會中決議針對0至2歲低年齡、發展遲緩兒童、出養及家外安置兒童3類全日托兒童，與長期收滿3位兒童、3個月內層有不當對待但未達違法程度的保母加強訪視。

張美美說，並非每名滿額收托保母都有照顧疑慮，但基層工作者反應，實務上有些保母長期收托滿額，沒有喘息空間，擔心負荷過重，而保母本身不自覺已經出現壓力，故規範在經訪視員評估，認為有照顧負荷之虞時，提升訪視頻率。

上述對象全日托兒童、高風險保母訪視頻率，將增加至每年至少6次。張美美表示，此為訪視頻率下限，實務工作者可依實際狀況再提升訪視頻率，且須採不預約訪視，並要在不同時段進行訪視；若訪視未果，或發現孩童受照顧情形有疑慮，縣市政府居家托育服務中心訪視輔導人員應通知家長及網絡成員，例如若發現出養童有照顧疑慮，訪視員應聯繫政府部門社工、媒合機構等，確保資訊互相流通。

「其餘訪視原則不脫離原指引規定，但增加不當對待辨識、照顧品質等詳細指標。」張美美表示，衛福部將於4月底前完成居家托育訪視指引訂定及相關行政流程，預計5月1日正式實施，並安排居服中心訪視人員接受教育訓練。

保母 托育 衛福部

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