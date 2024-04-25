北市開放「防汛停車查詢」 水門只出不進後4小時拖吊
每年5月至11月為防汛期，只要碰到大雨，台北市沿岸水門就會關閉。為避免停放車輛受損，北市交通局實施疏散門管制，只要宣布「只出不進」後4小時就會開始拖吊車輛並處以罰鍰，今年更提供圖資化查詢統，協助車主在移車時快速尋找停車空間，避免愛車被河水淹沒。
梅雨、颱風季節來臨，2022年10月「尼莎」颱風外圍環流帶來豐沛水氣及災情，當時因柯市府通報不及，台北市百齡橋堤外數十輛車泡水，引發民怨。自2023年起，市府宣布堤外「只出不進」起4小時，屆時未移車者將直接拖吊車輛，車輛未撤離者，其所受損害由車輛所有人自行負責。
此外，為解決以往配合防汛移車的車主不了解開放紅黃線停車區域範圍，北市停管處今年提供供圖資化查詢系統，車主可至「防汛停車查詢網」，將提車範圍視覺化，可一眼了解當下的開放停車區域範圍。
交通局與交通警察大隊統計，去年在卡努颱風發送28萬2099封簡訊、拖吊337輛汽車與機車；海葵颱風時發送54萬138封簡訊、拖吊240輛；小犬颱風發送33萬3734封簡訊、拖吊157輛。
停管處提醒，雖開放紅黃線停車，但仍有限制不可隨意停放，包括時段性管制停車格開放停車、要順向靠邊停放，禁止併排；路口、公車招呼站十公尺內、消防栓及通道、越堤道路兩側；橋樑、高架及快速道路、隧道、人行道、行人穿越道、快車道及車行地下道、顯有妨礙他人、車通行處所、計程車招呼站及專用停車格位都不能停。
停管處表示，疏散門宣布「只出不進」4小時後開始拖吊裁罰，車主有義務移車自保財產平安，並登錄防汛簡訊通知，豪雨期間要注意氣象報告。未依規定將車輛自行移出河濱公園者，大型車罰4800元、移置費3000元、保管費半日250元；小型車罰2400元、移置費900元、保管費半日100元；機車罰1800元、移置費200元、保管費半日25元。
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