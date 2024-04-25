中榮攜手日本專家研究 運動無益於第2型糖尿病患

台中榮總跨國與日本專家完成一項研究發現，運動無益於第2型糖尿病，尤其對於遺傳風險最高的患者，激烈的身體活動，甚至可能增加心血管疾病的風險。研究成果已於3月12日發表在歐洲預防心臟病學會雜誌（線上版）。

台中榮總今天發布新聞稿表示，一般民眾普遍認為運動能有效的提升身體機能及健康，但近日台中榮總與日本專家共同在歐洲預防心臟病學會上發表了不同看法的研究成果，發現運動無益於第2型糖尿病，尤其對於遺傳風險最高的患者，激烈的身體活動，甚至可能增加心血管疾病的風險。

台中榮民總醫院內分泌新陳代謝科主治醫師李佳霖與日本東京大學助理教授平池勇雄、日本自治醫科大學醫學院埼玉醫學中心客座研究員山田朋英共同合作，探討糖尿病遺傳風險與身體活動量對心血管疾病預後的影響。

台中榮總指出，這項研究成果引起了國際醫學界的廣泛關注，並由日本經濟新聞詳細報導，顯現台灣與日本在醫學研究領域的緊密合作。同時，研究成果也於3月12日在歐洲預防心臟病學會雜誌（線上版）發表，這也代表台灣與日本在國際醫學合作研究領域對醫學界的重要貢獻。

台中榮總表示，這項研究不僅強化了台灣與日本在醫學研究及公共衛生領域的合作關係，也為心血管疾病的預防提供了新的看法。

台中榮民總醫院院長陳適安認為，這項研究的結果將為醫學研究和臨床應用提供重要的參考，未來將幫助醫療團隊根據個體的遺傳背景，制定更加個人化的預防與治療策略，從而提升糖尿病患者的生活品質。