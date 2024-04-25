台灣藝術主題展 首登日本森美術館常設展區

「台灣錄像藝術創世紀」展覽24日在日本森美術館開幕，展覽由森美術館和文化部駐日台灣文化中心合辦。這是森美術館MAM常設展區首次以台灣為主題策展，展期4個多月，甚具意義。

開幕當天，森美術館邀請策展人國立台北藝術大學教授孫松榮與資深策展人近藤健一對談，介紹展覽內容。

這次展覽以2015年在關渡美術館辦的「啟視錄：台灣錄像藝術創世紀」為基礎，導入日本策展人觀點，依森美術館展區策展，用作品、記錄影像、文字、書籍、資料及年表等方式，聚焦介紹1980至90年代台灣錄像藝術的發展及開創台灣錄像藝術史的陳正才、陳界仁、洪素珍、高重黎、郭挹芬、李光暐、林俊吉、盧明德、王俊傑、袁廣鳴等10位藝術家作品，同時上映5部台灣經典錄像藝術作品。

孫松榮表示，他當時接到近藤健一的聯絡感到很意外，因為這是第一次有人看到他的展覽後，希望以此為基礎製作一個歷史文件展，但同時也是很好的機會，能夠讓來到森美術館欣賞的日本與外國觀眾，進一步了解台灣錄像藝術。

近藤健一說，這次參展的10名藝術家，當中9人曾到日本展出，或曾在日本求學，有3人的日文相當流利。

孫松榮說，2015年製作展覽時，有關日本脈絡的討論不多，只是了解到盧明德和郭挹芬曾在筑波大學就讀，但對於背後淵源沒有太多考察，更不用說知道有多名藝術家廣泛而頻繁到日本展出。

他表示，因此這次展覽更像「啟視錄：台灣錄像藝術創世紀」展覽的日本視角版本，不是2015年展覽的複製，而是透過與他合作的日本策展人近藤健一的角度，重新理解台灣與日本錄像藝術之間的關係，兩人一起執行這個計畫，對他也有很大的啟發性。

駐日台灣文化中心主任王淑芳說，文化中心與日本森美術館每年合作邀請台灣藝術家參展「六本木藝術之夜」，長期建立良好信賴合作夥伴關係。森美術館去年主動邀請文化中心合作，在常設MAM展區舉辦「台灣錄像藝術創世紀：1980年~1990年」，展出台灣錄像藝術作品，並系統性介紹台灣錄像藝術的發展歷史。

森美術館是亞洲現代藝術指標，常吸引日本及國際策展人、藝術家觀展，該館常設MAM展區，平時以展示日本及亞洲現代藝術為主。展區首次以台灣為主題，系統性展出台灣錄像藝術作品和發展歷程，有助日本及國際藝文界的主流族群認識台灣錄像藝術史。展期自4月24日至9月1日止。