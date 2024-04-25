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空檔快結束了 粉專：明天鋒面有它加持 中南部雨勢更猛

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天除了鋒面，還有西南風加持，預期中、南部雨勢更猛更持久。本報資料照片
明天除了鋒面，還有西南風加持，預期中、南部雨勢更猛更持久。本報資料照片

鋒面接近，今天清晨至上午中南部大雨，不過，現在有短暫空檔。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，空檔快結束了，「雖然有些地方好像沒停過」，明天除了鋒面，還有西南風加持，中、南部雨勢更猛更持久。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，實際的降雨大小、位置，需視雷雨帶發展情形而定，必須滾動式追蹤及觀察。

中央氣象署預報員李孟軒表示，今天到周日還會有另一道鋒面接近及影響，所以天氣依舊不穩定。尤其周六白天之前，可能中南部有局部大雨、甚至豪雨發生的機率。

今天鋒面在華南一帶建立起來，台灣天氣不穩定。李孟軒表示，下一道鋒面明天就會開始影響台灣，鋒面位置大概會在北部這一帶，搭配鋒面前緣西南風比較偏強的關係，周五開始迎風面中南部可能會是降雨熱區，請民眾注意。周六鋒面依舊在台灣上空，天氣依舊不穩定。

鋒面 颱風

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