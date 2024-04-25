鋒面接力強襲！ 明天雨最大熱區在中南部 氣象署估有助水庫解渴

周日前鋒面影響，西半部、宜蘭局部大雨；中央氣象署預報員李孟軒表示，周六白天前中南部局部豪雨發生機率，注意瞬間大雨、雷擊、強陣風。

氣象署發布大雨特報，鋒面接近，易有短延時強降雨，今天苗栗至屏東及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石。大雨：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島。

昨天有道鋒面通過，各地都有降雨情形，西半部有局部大雨情形，苗栗山區有短延時豪雨的發生。李孟軒表示，預估今天到周日還會有另一道鋒面接近及影響，所以天氣依舊不穩定。尤其周六白天之前，可能中南部有局部大雨、甚至豪雨發生的機率。

李孟軒表示，在台灣附近雲量偏多，從清晨到上午，還是有些華南雲系移入到台灣，南部地區已經有短延時強降雨發生。目前中南部地區局部降雨還是比較明顯，苗栗以南已經有短延時強降雨發生，氣象署持續針對這些區域發布大雨特報。

今天鋒面在華南一帶建立起來，台灣天氣不穩定。李孟軒表示，下一道鋒面明天就會開始影響台灣，鋒面位置大概會在北部這一帶，搭配鋒面前緣西南風比較偏強的關係，周五開始迎風面中南部可能會是降雨熱區，請民眾注意。周六鋒面依舊在台灣上空，天氣依舊不穩定。

李孟軒表示，周日鋒面在台灣上空減弱，有東、西兩斷情形，預估降雨趨緩。比較明顯緩和會在下周一，鋒面遠離台灣。很快地下周二有另一道鋒面逐漸接近台灣，天氣又會逐漸不穩定，下一波鋒面影響時間預估在下周三。

降雨趨勢部分，李孟軒表示，周日之前受到鋒面影響，降雨偏多，尤其西半部地區、東北部地區都可能有局部大雨發生的機率。尤其明天到周六白天，除了鋒面之外，西南風也是比較偏強，西半部降雨明顯，中南部大致上就是降雨熱區，可能有局部豪雨發生機率。

李孟軒表示，周六晚上到周日雖然鋒面持續影響，但強度有減弱一些，降雨有稍微趨緩，中部以北、宜蘭可能還是有局部大雨發生機率。比較明顯降雨緩和預估下周一，中部以北、宜蘭、花蓮可能還是降雨，但雨勢上明顯緩和下來。下一波明顯降雨增加會在下周三這一天。