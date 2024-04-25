高雄上午大雨狂下 全台累積雨量前5名都在高雄

今日上午高雄迎來一波大雷雨，截至上午9時40分，累積雨量前五名都在高雄市，大多位於北高雄，其中以岡山雨量最多，兩個小時內就累積雨量67毫米。

根據中央氣象局資料，截至25日上午9時40分，全台前5名累積雨量分別為岡山（岡山地政事務所）71毫米、永安（永安消防分隊）66毫米、前鎮（高雄市前鎮區漁港北二路5號）65毫米、國一S346K（高雄市岡山區國道1號南向346.79K）61毫米、茄萣（茄萣區公所）60.5毫米，全部都在高雄市。

其中岡山6時至8時兩個小時內累積雨量67毫米、永安兩個小時內累積雨量66毫米，都非常驚人，部分路樹倒塌，路牌被強風吹倒，所幸後來雨勢漸緩，並未傳出淹水災情。