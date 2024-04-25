又崩了！大鹿林道東線5.2公里路段受豪雨鋒面影響坍方

通往大霸尖山的大鹿林道東線5.2公里處，昨天下午受豪雨鋒面影響，再度發生落石坍方，導致道路交通中斷，車輛無法通行，這處路段先前因坍方進行搶通工程，4月起才開放通行，不料昨天又發生落石造成交通中斷。雪霸國家公園管理處建議近日規畫攀登大霸尖山的山友先暫緩行程，在坍方路段搶通前，也暫時禁止自行車進入，以免發生危險。

大鹿林道東線5.2公里處在3月間連續3天發生大面積崩塌，且土石崩落規模持續增加，使得道路中斷，人車無法通行。雪管處公告大鹿林道東線從3月18日中午12點起暫停入園，直到4月1日搶通後才開放。