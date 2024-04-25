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又崩了！大鹿林道東線5.2公里路段受豪雨鋒面影響坍方

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
通往大霸尖山的大鹿林道東線5.2公里處，昨天下午受豪雨鋒面影響，再度發生落石坍方，導致道路交通中斷，圖／雪霸國家公園管理處提供
通往大霸尖山的大鹿林道東線5.2公里處，昨天下午受豪雨鋒面影響，再度發生落石坍方，導致道路交通中斷，圖／雪霸國家公園管理處提供

通往大霸尖山的大鹿林道東線5.2公里處，昨天下午受豪雨鋒面影響，再度發生落石坍方，導致道路交通中斷，車輛無法通行，這處路段先前因坍方進行搶通工程，4月起才開放通行，不料昨天又發生落石造成交通中斷。雪霸國家公園管理處建議近日規畫攀登大霸尖山的山友先暫緩行程，在坍方路段搶通前，也暫時禁止自行車進入，以免發生危險。

大鹿林道東線5.2公里處在3月間連續3天發生大面積崩塌，且土石崩落規模持續增加，使得道路中斷，人車無法通行。雪管處公告大鹿林道東線從3月18日中午12點起暫停入園，直到4月1日搶通後才開放。

雪管處指出，大鹿林道東線地質相當脆弱敏感，易受風化導致落石，經學者調查共有6處邊坡崩塌危害型、4處坑溝沖蝕危害型，3月間5.2公里處的崩塌事件並非強降雨造成；至於昨天再度發生落石，研判可能受到豪雨鋒面影響，因山區持續降雨及落石，請行經該處的山友注意安全，小心並快速通過。由於近日地震及豪雨持續，為安全考量，建議近日規畫攀登大霸尖山的山友先暫緩行程。

通往大霸尖山的大鹿林道東線5.2公里處，昨天下午受豪雨鋒面影響，再度發生落石坍方，導致道路交通中斷，圖／雪霸國家公園管理處提供
通往大霸尖山的大鹿林道東線5.2公里處，昨天下午受豪雨鋒面影響，再度發生落石坍方，導致道路交通中斷，圖／雪霸國家公園管理處提供

山友 落石 豪雨

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