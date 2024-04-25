淨化空氣除甲醛又防霉抗過敏 號稱最強天然塗料「琉海美粉晶珊瑚」

溫暖多雨濕度高是台灣環境最大的特色之一，加上近幾年空氣污染嚴重，因此家家戶戶面對裝修、防水等問題傷透腦筋；由伸達建材引進日本沖繩的「琉海美粉晶珊瑚」就屬於可以調節濕度與室內空污的健康塗料，並擁有吸附及分解甲醛、降低異味與隔音隔熱等多種功效，是一款十分適合家中有長輩與幼童的複合型材料。

圖 / 伸達建材 提供

無論新屋舊房，在入住前的裝潢與定期修繕都需要重新粉刷，這時候裝修後新櫃體的甲醛常需要數個月才能消散；伸達建材表示，裝修是為了營造更好的生活環境，隨著環保意識抬頭，健康居家空間更受到使用者的關注與重視。「琉海美粉晶珊瑚」經由台灣TAF認證實驗室SGG檢測TVOC及甲醛零檢出，除了能夠分解空氣中甲醛、淨化空氣的效果，甚至可以有效去除生活中常見異味如阿摩尼亞、寵物等臭味，更能夠根據環境溼度進行調節，使室內濕度維持在適合人體的 40～60 %之間，降低人體過敏反應，可省去裝潢後另一筆的「空氣品質淨化經費」。

圖 / 伸達建材 提供

伸達建材分析，琉海美粉原料來自於日本沖繩風化造礁珊瑚，這些珊瑚死亡、白化後並經由幾千萬年海浪沖刷與潮汐作用後，沈積於海底的豐富天然物質，經過日本政府特許限量挖採，並與政府合作復育珊瑚，不破壞自然環境；由於細密孔洞的數量是炭的5000～6000倍，因此能有效吸附空氣中的異味、有毒化學物質。除此之外，多孔性特質還可隔音且不易導熱，且獲得日本認證的不燃材，讓住家冬暖夏涼安全又舒適。

圖 / 伸達建材 提供

再者，由於琉海美粉晶珊瑚主要成分為碳酸鈣，是純鹼性物質，而黴菌無法在鹼性環境中生長，因此晶珊瑚塗料也能有效避免黴菌滋生，舉凡大腸桿菌、肺炎克雷柏士菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、流感嗜血桿菌等生活空間常見菌種，都能99.99%有效抑制生長。

琉海美粉晶珊瑚在台灣僅有伸達建材獨家代理，在原料把關上更加嚴謹確實，其成分除了主原料風化造礁珊瑚外，還採用天然海藻與熟石灰增添黏著性，不僅在日本獲得 F4 星最高環保健康等級，更通過台灣 SGS 檢驗報告，確保無甲醛等任何揮發性有機化合物，給予消費者實質保障。值得一提的是，琉海美粉所具備的功效並不會因為時間而減緩失效，在沒有人為破壞情況下，基本上可以永久持續，使家人能夠健康又心安。