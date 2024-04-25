台灣人愛吃營養品 醫：藥錠接受度愈來愈低

台灣保健食品市場龐大，每年國人可以吃掉破百億元的營養補充品。許多長輩每天得吃下許多慢性病用藥，以控制三高等慢性病。因此不少長輩不再想吃藥錠狀的營養補充品。醫師表示，日常飲食中許多營養素無法攝取完全，或是烹調過程中流失，營養補充品確實可以帶來幫助，非藥錠狀的營養補給品，確實更方便吃，但民眾日常營養主要還是以均衡飲食為主。

台灣民眾對於健康保健相當注重，而全球營養保健品的概念正逐步改變。相較於過往傳統膠囊、錠狀的保健品，市面上出現更多型態，例如液態飲品、軟糖、果凍等新型態機能營養。

台北市立聯合醫院整合醫學照護科醫師姜冠宇表示，有些營養素人體無法自行合成，需要透過日常飲食中補充，但炒菜時許多營養素在加熱過程中流失，不一定能夠攝取到足量的營養，若能夠透過營養補充品，確實能夠幫助人體補足需要的維生素。

姜冠宇說，每日攝取足量必需營養素，對於維持身體機能相當重要。尤其疫情後大眾預防保健意識抬頭，許多民眾對於錠狀的保健食品接受度愈來愈低，因此液態、軟糖等形式，同時也能補充到所需營養，民眾可在醫師建議下，攝取需要的營養補充品。

「大家不喜歡吃藥的感覺。」嘉康利總經理梁朝翔表示，根據調查研究，民眾對於藥錠狀的營養品接受度愈來愈低，過去營養品的形式不是錠劑就是膠囊，接受度有限，液態與軟糖形式的營養品接受度卻愈來愈高，預估未來十年會成為主流。

梁朝翔說，台灣食藥署對於營養品的規範相當嚴格，要通過認證才能稱做健康食品，民眾吃營養品就是追求相對的效果，但法規對業者來說相當綁手綁腳，將美國產品引進台灣時，也因應台灣食藥署對於成份劑量規範，做出相對應的調整，才有辦法上市，且又要確保產品主成份不變；同時要如何讓消費者知道吃下的東西到底對不對、好不好，也是身為商家的一大挑戰。