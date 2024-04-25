快訊

被控強碰模特兒私處 「蔡依林恩師」張勝豐火大：出來對質

軍備結合AI無敵？美最先進科技 為何在俄烏戰踢鐵板

涉賭博、地下匯兌洗錢217億…八八會館負責人郭哲敏5000萬交保 戴電子腳鐐監控行蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣人愛吃營養品 醫：藥錠接受度愈來愈低

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
姜冠宇說，每日攝取足量必需營養素，對於維持身體機能相當重要，但民眾對於錠狀的保健食品接受度愈來愈低。記者鄒尚謙／攝影
姜冠宇說，每日攝取足量必需營養素，對於維持身體機能相當重要，但民眾對於錠狀的保健食品接受度愈來愈低。記者鄒尚謙／攝影

台灣保健食品市場龐大，每年國人可以吃掉破百億元的營養補充品。許多長輩每天得吃下許多慢性病用藥，以控制三高等慢性病。因此不少長輩不再想吃藥錠狀的營養補充品。醫師表示，日常飲食中許多營養素無法攝取完全，或是烹調過程中流失，營養補充品確實可以帶來幫助，非藥錠狀的營養補給品，確實更方便吃，但民眾日常營養主要還是以均衡飲食為主。

台灣民眾對於健康保健相當注重，而全球營養保健品的概念正逐步改變。相較於過往傳統膠囊、錠狀的保健品，市面上出現更多型態，例如液態飲品、軟糖、果凍等新型態機能營養。

台北市立聯合醫院整合醫學照護科醫師姜冠宇表示，有些營養素人體無法自行合成，需要透過日常飲食中補充，但炒菜時許多營養素在加熱過程中流失，不一定能夠攝取到足量的營養，若能夠透過營養補充品，確實能夠幫助人體補足需要的維生素。

姜冠宇說，每日攝取足量必需營養素，對於維持身體機能相當重要。尤其疫情後大眾預防保健意識抬頭，許多民眾對於錠狀的保健食品接受度愈來愈低，因此液態、軟糖等形式，同時也能補充到所需營養，民眾可在醫師建議下，攝取需要的營養補充品。

「大家不喜歡吃藥的感覺。」嘉康利總經理梁朝翔表示，根據調查研究，民眾對於藥錠狀的營養品接受度愈來愈低，過去營養品的形式不是錠劑就是膠囊，接受度有限，液態與軟糖形式的營養品接受度卻愈來愈高，預估未來十年會成為主流。

梁朝翔說，台灣食藥署對於營養品的規範相當嚴格，要通過認證才能稱做健康食品，民眾吃營養品就是追求相對的效果，但法規對業者來說相當綁手綁腳，將美國產品引進台灣時，也因應台灣食藥署對於成份劑量規範，做出相對應的調整，才有辦法上市，且又要確保產品主成份不變；同時要如何讓消費者知道吃下的東西到底對不對、好不好，也是身為商家的一大挑戰。

醫師 食藥署

延伸閱讀

小林製藥紅麴不良反應近60起 食藥署：尚無法進行相關性認定

可補充飲食缺乏的營養素？為什麼預防醫學專家不建議吃維他命

離譜開錯刀犯大忌！醫直指「1字」為最大元凶：台灣人的通病

北市士林區自來水含大腸桿菌 醫直呼三大族群須多注意

相關新聞

鋒面接力強襲！ 明天雨最大熱區在中南部 氣象署估有助水庫解渴

周日前鋒面影響，西半部、宜蘭局部大雨；中央氣象署預報員李孟軒表示，周六白天前中南部局部豪雨發生機率，注意瞬間大雨、雷擊、...

提神只能喝咖啡？營養師曝「3食物」效果更持久還紓壓

咖啡是許多人日常生活中不可或缺的提神飲料，不過有時候又會怕喝多了咖啡因成癮，對此，營養師李婉萍在臉書發出影片，表示除了咖啡以外，其實還有3種食物也可以幫助提神。

又崩了！大鹿林道東線5.2公里路段受豪雨鋒面影響坍方

通往大霸尖山的大鹿林道東線5.2公里處，昨天下午受豪雨鋒面影響，再度發生落石坍方，導致道路交通中斷，車輛無法通行，這處路...

高雄上午大雨狂下 全台累積雨量前5名都在高雄

今日上午高雄迎來一波大雷雨，截至上午9時40分，累積雨量前五名都在高雄市，大多位於北高雄，其中以岡山雨量最多，兩個小時內...

每到月底就荷包空空？總是存不了錢 你可能是有三個壞習慣

想建立儲蓄習慣不容易，有時難免會因為慾望，花了超出預算的錢，存不到錢變成「月光族」。日本媒體「All About」最近就分析，無法維持儲蓄的人，有哪三種共通的習慣。

啤酒拚觀光／百年建啤潛力大卻遭荒廢割地 啤酒文化園區為何成泡影？

不少人出國都曾參訪過釀酒廠，民進黨政府卻擬將市定古蹟建國啤酒廠割地給北科大。台灣歷史最悠久的啤酒廠建國啤酒廠，從日治時期存在迄今逾百年，原本2016年台北市政府與台酒公司曾高調宣布要規畫為啤酒文化園區，如今啤酒文化園區成泡影，長期研究國土資源永續利用、景觀美學的學者點出令人無奈又惋惜的原因。... ※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。