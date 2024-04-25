上班族心慌！高雄雷雨國道起大霧 強風外加號誌燈故障

中央氣象署針對高雄市等地發布大雷雨即時訊息，今天清晨5時許，岡山區就連續雷聲大作，部分地段因雷擊電力設備，造成停電現象，部分街口號誌燈不亮，交通險象環生；此外，高雄氣象站也觀測到，國道一號、三號部分路段出現濃霧，提醒用路人宜減速、小心駕駛。

今天上午中南部一帶因上空對流發展旺盛伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，中央氣象署針對台南、高雄、屏東等地發布大雷雨即時訊息，由於上午6時許，北高雄地區就開始雷電交加，部分台電的電力設備，因被雷擊影響因而停電，岡山地區就有街口出現號誌燈故障情況；對此，台電表示，工程人員正全力搶修中。