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上班族心慌！高雄雷雨國道起大霧 強風外加號誌燈故障
中央氣象署針對高雄市等地發布大雷雨即時訊息，今天清晨5時許，岡山區就連續雷聲大作，部分地段因雷擊電力設備，造成停電現象，部分街口號誌燈不亮，交通險象環生；此外，高雄氣象站也觀測到，國道一號、三號部分路段出現濃霧，提醒用路人宜減速、小心駕駛。
今天上午中南部一帶因上空對流發展旺盛伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，中央氣象署針對台南、高雄、屏東等地發布大雷雨即時訊息，由於上午6時許，北高雄地區就開始雷電交加，部分台電的電力設備，因被雷擊影響因而停電，岡山地區就有街口出現號誌燈故障情況；對此，台電表示，工程人員正全力搶修中。
此外，高雄茄定區上午近7時突然颳起強風豪雨，已有路樹倒塌、路牌被吹倒，甚至有電線脫垂，高雄氣象站上午發出強風通報，並在國一北351公里處觀測到每秒12.6公尺風速，平均風速觀測達6級風以上標準，由於正值上班尖峰時段，國一、國三接連出現零星車禍，國道公路警察局提醒民眾，天候不佳宜減速慢行、小心行駛。
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