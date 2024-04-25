屏東縣沙漠溪、牛角灣溪「國家級警報」 高屏大雷雨

未來一周預計有兩波鋒面陸續影響台灣，中央氣象署說，天氣相當不穩定，加強疏通溝渠，當對流發展旺盛時，易伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象，外出留意天氣變化、注意安全，並留意氣象署所發布的即時訊息及特報。

中央氣象署今天上午7時7分發布大雷雨即時訊息，警戒區域：高雄市、屏東縣，持續時間至8時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

中央氣象署並發布山區暴雨，警戒區域：屏東縣內埔鄉、屏東縣瑪家鄉、屏東縣三地門鄉。

氣象署針對屏東縣沙漠溪（海神宮）、屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至上午9時7分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署說，今天鋒面接近，環境不穩定，各地易有短暫陣雨或雷雨出現，清晨至上午降雨空檔較長，隨著鋒面接近，愈晚雨勢愈增加，西半部斷斷續續有雷陣雨出現，且降雨範圍廣，有局部大雨發生的機率，而東北部也有較大雨勢，鋒面上易有短延時強降雨、伴隨雷擊及強陣風，行車用路多加注意，低窪地區也慎防積水等現象。

氣溫方面，北部及宜、花低溫為21至23度，感受稍涼，其他地區為23至25度，而白天高溫由於雲量偏多，中部以北及東半部為25至27度，南部仍可以來到29、30度，感受較悶熱。

明天鋒面影響，且西南風明顯偏強，各地有短暫陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨出現，其中中南部地區降雨範圍廣、雨勢明顯，降雨空檔少，有局部大雨或豪雨發生的機率，而北部及東北部地區也可能有局部大雨。

周六、周日鋒面持續影響，不過逐漸減弱，降雨與周五相比較趨緩；西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，且西半部地區仍有機會出現局部大雨，其他地區降雨空檔長，不過降雨機率仍高。

下周一環境轉為偏南風，天氣相對較穩定、悶熱，水氣較少，不過中部以北仍有局部短暫陣雨的機率，而其他地區為多雲，午後東北部、東部地區及各地山區局部短暫雷陣雨。

下周二另一鋒面位於台灣北部海面，白天暖熱，中部以北、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

下周三鋒面影響，水氣再增加，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，西半部有局部較大雨勢發生的機率。

5月2日鋒面影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率；5月3、4日東半部有局部短暫陣雨，午後西半部有局部短暫雷陣雨。

此外，由於近期餘震仍頻繁，加上山區降雨機率較高，若非必要避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。