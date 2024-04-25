雨區往北擴大！苗栗以南10縣市大雨特報 愈晚雨勢愈劇

中央氣象署持續發布大雨特報，雨區範圍從台南、高雄往北擴大。鋒面接近，易有短延時強降雨，今天苗栗至屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石。

大雨：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

氣象署說，今天另一鋒面接近，環境不穩定，各地易有短暫陣雨或雷雨出現，清晨至上午降雨空檔較長，隨著鋒面接近，愈晚雨勢愈增加，西半部斷斷續續有雷陣雨出現，且降雨範圍廣，有局部大雨發生的機率，而東北部也有較大雨勢，鋒面上易有短延時強降雨、伴隨雷擊及強陣風，行車用路多加注意，低窪地區也慎防積水等現象。

氣溫方面，北部及宜、花低溫為21至23度，感受稍涼，其他地區為23至25度，而白天高溫由於雲量偏多，中部以北及東半部為25至27度，南部仍可以來到29、30度，感受較悶熱。

近期餘震頻繁，加上鋒面影響降雨機率高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。