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年花90億預算 TPASS月票未成長

聯合報／ 記者周湘芸林佳彣／連線報導
行政院長陳建仁（中）、交通部長王國材（右）、行政院秘書長李孟諺（左）昨天一起出席「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會， 三人手持TPASS月票放大版合影，TPASS月票目前已累計約608.9萬人次加值購買月票方案。記者蘇健忠／攝影
行政院長陳建仁（中）、交通部長王國材（右）、行政院秘書長李孟諺（左）昨天一起出席「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會， 三人手持TPASS月票放大版合影，TPASS月票目前已累計約608.9萬人次加值購買月票方案。記者蘇健忠／攝影

TPASS月票去七月上路至今，已有十九縣市加入，共計推出廿三項方案，每年約花九十億元預算。然而根據公路局統計，月票政策上路以來，平均每月加值多停留在六十多萬人次左右，顯示為固定族群購買方案；此外，無論是加值人次還是運具使用人次，基北北桃平均都占全國約八成，其他縣市提升有限。

陽明交通大學運輸與物流管理學系邱裕鈞直言，月票政策某種程度確實達到社會公平、交通平權的效果，然而仍有必要進行全面性的評估，以確保具有成本效益。

交通部長王國材昨表示，TPASS月票上路不到一年，已累計六○八點九萬人次加值購買，四點四六億人次使用月票搭乘各類運具，公共運輸運量成長率達百分之十五點八。TPASS月票目前以三年兩百億元特別預算執行，預計二○二六年起會持續編列相關預算執行。

公路局表示，目前全台已有十九縣市加入，澎湖也正在研擬市區公車每月二一○元、公車加船舶每月一千元，共兩種方案，預計六月上路，屆時除了金馬外，全台縣市都加入月票方案。宜蘭縣府則擬推出「北宜吃到飽」二三○○月票，預計本月底前提報公路局審議，力拚八月實施。

然而進一步分析TPASS月票使用數據，去年七月上路以來，平均每月加值人次約六十萬，顯示多為同一族群持續使用月票。若以各生活圈來看，基北北桃加值人次及運具使用人次每月都占全國總人次約八成，顯示TPASS月票對基北北桃以外生活圈提升有限。

邱裕鈞指出，TPASS月票超過九成是原來公共運輸使用者，若要提高使用人數，應先改善公共運輸的服務品質、限制私人運具使用，提供多元化、客製化的月票選擇。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，TPASS月票需求評估分析不足，只能以供給導向的方式由各區域訂統一票價，且接駁轉乘不夠便利，不易吸引原需要最後一哩接駁的使用者，建議可讓民眾以菜單方式選購適當優惠月票。

TPASS月票使用情況 製表／周湘芸
TPASS月票使用情況 製表／周湘芸

TPASS 交通部長 使用者 公共運輸 王國材 票價

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