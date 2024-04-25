健康你我他╱梳髮按摩頭皮 養髮液護毛髮

在我未懷孕前，常聽朋友說孕婦在懷孕期間，體質會跟著改變，如果懷的是女生，會變得更漂亮，如果懷的是男生，皮膚會變差，甚至出現掉髮情況，我對於這些說法，抱持著半信半疑的態度，直到我生產後的兩個月。

某日我沐浴後，發現浴室排水孔堆積了許多髮絲，剛開始還不引以為意，接下來幾日在吹乾梳整頭髮時，梳子上竟卡掉了不少頭髮，對於原本髮量就稀少且細軟髮質的我來說，這是一大警訊。為了避免掉髮而導致禿頭，我開始了每日的養護增髮計畫。

首先換了支頭皮按摩梳，良好的梳子可以透過梳髮保養過程自然按摩頭皮、幫助血液循環、放鬆緊繃感，也可提升睡眠品質，再來就是使用人參植物洗髮精，人參可深入的養護頭皮、強健髮根、活絡頭髮，並且補充養分。最後則在洗髮後使用草本養髮液，提供毛髮生長所需的營養，使新生毛髮更健康。

近來天氣忽冷忽熱變化大，時常頭暈，所以我經常按壓頭部及百會穴，久而久之，發現髮際邊緣竟長出細小毛髮，真是意外之喜啊。因此透過頭皮按摩，刺激頭皮微血管、增進血液循環、促進健康頭髮生長，可以有效避免掉髮危機，同時也能調節中樞神經，減輕焦慮和失眠情況，使我一覺到天亮，真是一舉數得呀。