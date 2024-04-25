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用藥安全門╱香港腳擦藥膏 別迷信多合一

聯合報／ 諮詢╱藥師沈采穎 整理╱記者廖靜清

Q：夏天是香港腳好發時期，濕熱氣候加上腳部出汗，容易黴菌滋長，腳趾縫間紅腫且冒出小水泡。擦藥後症狀反覆，香港腳該怎麼用藥？擦藥好像無法根治？

A：香港腳又稱「足癬」，是一種黴菌感染的皮膚疾病，常見脫皮、搔癢、紅疹、起水泡、龜裂等症狀，但也有些人一點都不癢，只出現脫皮或落屑。治療香港腳，可分為外用塗抹藥膏及口服殺黴菌藥物。不過，很多人購買市售藥膏時，常以為「多合一」的效果比較好，一條藥膏擦到底，結果時癢時不癢，沒有根治的跡象。

有些人以「會不會癢」作為判斷感染香港腳的標準，其實典型的發癢症狀要使用含類固醇、抗黴菌的複方藥膏，若擦藥膏3至5天無改善，建議應就診請醫師評估用藥。雖然含類固醇的藥膏用途廣泛，可止癢、抗發炎、殺黴菌，但勿長期使用，會導致皮膚變薄或毛囊發炎。

不太會癢的香港腳，適合單方成分的藥膏，需連續進行7天到4周療程。而使用含類固醇的複方藥膏至不會癢時，也要改為含單一殺黴菌成分的藥膏，正確用藥改善狀況。

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