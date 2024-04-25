有無狐臭 與濕耳垢有高度關聯性

高達七成青少年曾察覺自己或身邊的同學有狐臭，卻不知道如何處理，恐怕會產生潛在的社交障礙跟心理焦慮、憂慮。皮膚科醫學會理事廖怡華表示，僅少數家長會帶孩子求診，甚至擔心手術會有汗水代償、也不希望孩子承受手術恢復期，或是可能留下永久疤痕。

廖怡華說，皮膚有兩種汗腺，一種是小汗腺為水狀分泌物，雖無異味，但與皮膚上細菌作用會產生汗臭味，由乙醯膽鹼支配；另一種是大汗腺，主要分布在腋下及泌尿生殖區，為蛋白質分泌物，乳黃色、油狀較為黏稠，由腎上腺素支配。

林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立說，提早覺察腋下問題可透過「聞、望、問、切(check)」口訣，除了聞是否有異味、看是否有汗漬外，也要詢問是否有家族史，以及有無濕耳垢。廖怡華表示，狐臭問題會遺傳，家長可以透過耳垢來觀察，濕耳垢與狐臭有高度關聯性。

黃耀立表示，解決腋下問題的暫時性方法，包含香水、止汗劑或是施打肉毒桿菌素；永久性的有交感神經切除術、旋轉刀手術及清新微波治療，然而手術會有汗水代償的副作用，或是有血腫感染等風險，恢復期也比較長。

微波熱能會透過能量在真皮與皮下脂肪交界處，一次性的破壞大小汗腺，就可達到除汗、除臭以及附帶除毛三合一的效果。黃耀立說，微波為自費手術，費用約7至7萬5千元，但是傷口小、手術時間短，通常若是12歲以上，有長腋毛、味道等問題出現就可以執行手術。