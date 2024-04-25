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回響／偏鄉客運放寬載貨 今年上路
偏鄉交通資源匱乏，本報去年陽光行動專題揭露不少客運業因偏鄉載客量不高連年虧損、持續經營意願低，導致「偏鄉交通難應急」。交通部昨預告修正「汽車運輸業管理規則」，擴大鬆綁公路汽車客運業行經偏遠地區路線，盼提高客運業者經營偏鄉效益與意願，預計今年正式上路。
交通部二○二一年曾修正「汽車運輸業管理規則」，開放市區汽車客運業者偏遠路線，利用既有行駛班次提供貨運服務。交通部昨再預告修正「汽車運輸業管理規則」，擴大鬆綁公路汽車客運，也可比照市區汽車客運業提供客貨共載。
交通部表示，客運業者承運每件貨物運費，原則上不得超過客運路線實收票價全票金額。載貨空間應與載客空間有適當區隔、車輛載運客貨重量不得超過車輛核定載重限制等。業者如有意願，須檢具計畫書向公路機關申請。
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