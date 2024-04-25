觀察站／交通政策非福利 撒幣要精準

我國過去在公共運輸投入上兆經費，前年公共運輸市占率卻創新低，行政院去年推出TPASS月票，每年至少花九十億元補貼，上路近一年，運具搭乘人次看似增加，但實際使用、加值人次卻未明顯提升，凸顯政策在缺乏ＫＰＩ目標的情況下，一味靠補貼嘉惠既有使用者，對公共運輸使用率提升恐有限。

交通部昨舉辦TPASS月票周年活動，宣告公共運輸運量已成長百分之十五點八，攤開數據檢視，平均每月加值人次還是在六十萬人次左右，與去年七月上路時差異不大，極可能仍是同一群人在使用公共運輸，只是增加搭乘頻率、次數。

公路局統計，去年小客車新車領牌數再度創下廿年新高，達四十一萬六二九○萬輛，機車新車領牌數也有八十七萬六百輛，創近三年新高，可見私人運具並未轉移，離交通減量、節能減碳目標愈來愈遠。

TPASS月票每年花九十億元特別預算執行，交通部稱此政策備受稱讚，預計二○二六年後以公務預算常態實施，全台各縣市也紛紛競相推出月票，僅剩金門、馬祖因搭乘公車本來就是免費，因此未推出相關月票政策。

然而TPASS月票是交通政策，不是福利政策，公共運輸政策補助不該是無底洞，補助同時也應訂定ＫＰＩ且定期檢核，如按使用率成長多少，給予縣市獎勵或刪減，或規定使用率要達成一定目標才可爭取下一期預算，也應設法解決大眾運輸「斷鏈」的問題，否則只是齊頭式補助，形同中央撒錢、地方擺爛，恐怕對於公共運輸發展有限。