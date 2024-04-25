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虐老逐年增 逾半是晚輩施暴

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

衛福部去年接獲二萬二五四○件老人保護案件，平均每天至少六十一名老年人通報家暴，幾乎都在家內受虐，而超過一半的施暴者為其子女、孫子女。

衛福部長薛瑞元表示，同住家人易與長者在照顧問題上起爭執，一時忍不住動手施虐，建議適時對外求救，透過長照政策獲得喘息，宣洩壓力。

統計資料顯示，老年人保護通報件數逐年增加，民國一○七至一一二年間成長幅度達五成二，立法委員王正旭昨在立法院社福及衛環委員會質詢時建議衛福部，應分析老人受虐的原因，提出防制措施。

薛瑞元表示，大部分老人家暴受虐場域均發生在家裡，五成五施暴者為子女、孫子女等直系血親卑親屬，兩成六為伴侶、親密關係對象，剩餘一成四為其他家庭成員，非家庭成員僅占百分之五。

統計資料也顯示，年節全家團圓，卻是老年人被家暴高峰。

薛瑞元表示，直系卑親屬、親密關係伴侶作為主要照顧者，如果老年人失能、失智，生活上無法配合照顧者的要求，就容易發生衝突，若情緒失控，就可能出手傷人。

台灣自立支援照顧專業協會名譽理事長林金立表示，最近協會處理一件銀髮家暴典型個案，一位男性照顧者因不堪照顧壓力，日前父親執意外出，兩人發生拉扯，不料父親因此跌倒，大腿骨折。

林金立強調，長照不能單槍匹馬，家人間需妥善分工，或尋求外籍看護等分擔照顧重任，或將失能長者送至日照中心、安養機構，千萬不要獨自承受壓力。

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