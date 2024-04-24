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影／龍德造船「自動扶正船」翻轉360度？ 專家曝盲點釋疑

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
近日網路流傳一段「台灣之光」影片，畫面中是宜蘭蘇澳港內一艘自動扶正船，猶如不倒翁般，船舶顛倒後10秒即回正。圖／民眾提供
近日網路流傳一段「台灣之光」影片，畫面中是宜蘭蘇澳港內一艘自動扶正船，猶如不倒翁般，船舶顛倒後10秒即回正。圖／民眾提供

近日網路流傳一段「台灣之光」影片，畫面中是宜蘭蘇澳港內一艘自動扶正船猶如不倒翁般，船舶顛倒後短短10秒即回正，畫面曝光引發熱議。龍德造船公司今證實受託承製，4月17日確實測試。專家指出，自動扶正要從顛倒狀況中來看，該船並非翻轉360度，而是180度。

龍德造船副總江清華今證實，多年前曾受託海巡署打造3艘自動扶正船，近期為其他單位再造一艘，該船目前進入測試階段，上周「翻轉試驗」蠻成功，預計5月出海測試完成就會交船。他說，浪大時，外海又有事故，必須要去救難，該船可作為救難船，要去救援得先保護自己，萬一浪大把船打翻，自己要能夠翻回來。

國家安全研究院國家安全研究所政策分析員陳柏宏表示，自動扶正（self-righting）對於不同類型的船舶各有不同意義，對於大型艦艇來說，通常能讓桅杆自水平面恢復到垂直的狀態，也就是90度翻轉，即可稱為自動扶正。

但他指出，影片中，龍德造船所建造的船舶，明顯是性能更佳優異的自動扶正船，能自船體上下顛倒的狀態中進行180度扶正。

陳柏宏說，自動扶正船通常用於惡劣海況下的搜救、援助行動，操作性能優異的自動扶正船舶，可以增加救援者的自信心，促使救援行動能更順利展開並保護操作者與被救援者的生命安全。目前全世界均有船廠可以建造此類船舶，台灣龍德造船廠也有承造類似船舶的實績，海巡署也曾向隆德訂購數艘。

軍事迷李忠衛4月12日曾目擊該艘自動扶正船停靠六廠外碼頭，經測試後，目前已進入船體上下廠。圖／李忠衛提供
軍事迷李忠衛4月12日曾目擊該艘自動扶正船停靠六廠外碼頭，經測試後，目前已進入船體上下廠。圖／李忠衛提供
專家指出，自動扶正要從顛倒狀況中來看，該艘自動扶正船並非翻轉360度，而是180度。圖／民眾提供
專家指出，自動扶正要從顛倒狀況中來看，該艘自動扶正船並非翻轉360度，而是180度。圖／民眾提供

實測 影片 海巡署

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