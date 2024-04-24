IP影視改編是救命仙丹？出版業者提出反思

台灣出版產業正面臨嚴峻挑戰，IP影視改編被視為救命仙丹，出版業者表示日本及歐美通常會從暢銷作品去找IP，方向清楚且有群眾基礎，呼籲出版可以轉型但應先將本業顧好，影視改拍應交給專業的來。

由台北市出版商業同業公會及國家圖書館主辦「台灣閱讀與出版的急迫未來─台北出版論壇2024春祭場」，23日在國家圖書館舉行，會中邀請出版業者分享對現況的觀察，共商出版業的未來。

出版粉專「A編工事中」版主鄭清鴻針對近年「IP是出版產業的救命線」的觀點提出質疑，鄭清鴻認為台灣的IP產業不像日本、美國甚至東南亞，會從出版市場的銷量去尋找標的，影視產業再根據這樣的支持來決定改拍動畫或電影，台灣的做法則常是推廣文學經典，卻不太管群眾基礎。

寶瓶文化總編輯朱亞君則表示，台灣幾十年來許多人專心做電影都不見得能成功，怎麼會叫一個外行人（指出版業）轉去做電影，「出版不管要做什麼轉型，做課程、電影、舞台劇都好，最終都需要優秀的作者。好好做書本身，就是做IP」。

朱亞君也表示，許多人對現代人不看書這件事感到憂心，但她認為人生只要還存在著困境，就一定有出版的機會，因為出版就是尋找答案及解決問題的過程。

大雁出版董事長蘇拾平分享他對出版產業的觀察，他表示，出版人對自身的本事與對出版業的執著，已從對屠龍之技的追求，變成刻舟求劍的自我懷疑，但出版向來最重要的兩件事，依然是「積累」與「可持續」。

蘇拾平表示，外界存在出版業是不科學的刻板印象，這是不對的，因為在這個行業裡，很多事都是可以精確估算；他也指出像是普遍被視為好消息的再版，其實有可能是風險最高的時刻。而與其自許更精準出版，不如自覺再也浪費不起，出版者必須建立起自我觀察跟檢查系統，隨時應對環境的變化。