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維也納愛樂長笛首席舒茲訪台 為長笛藝術節開幕

中央社／ 台北24日電
維也納愛樂長笛首席舒茲（Karl-Heinz Schutz）（左2）訪台參與第7屆國際長笛藝術節，24日在台北出席記者會，與國立台灣交響樂團副團長林麗如（左）、台灣長笛家黃貞瑛（右2）及鋼琴家徐嘉琪（右）合影。（中央社）
維也納愛樂長笛首席舒茲（Karl-Heinz Schutz）（左2）訪台參與第7屆國際長笛藝術節，24日在台北出席記者會，與國立台灣交響樂團副團長林麗如（左）、台灣長笛家黃貞瑛（右2）及鋼琴家徐嘉琪（右）合影。（中央社）

維也納愛樂長笛首席舒茲再度訪台，為國際長笛藝術節揭開序幕。他表示今年曲目回歸古典，推出莫札特與貝多芬樂作，希望樂迷從古典到當代曲目都能聆聽，這對理解古典音樂很有幫助。

舒茲（Karl-Heinz Schutz）應新象之邀，扛起長笛協奏與指揮重任，他今天在抵台記者會上表示，今年巡迴曲目以古典樂派為主，這次帶來莫札特「第一號」及「第二號」長笛協奏曲，也將首度指揮貝多芬「第七號交響曲」。

舒茲說：「這首交響曲長笛的份量特別重，樂曲由長笛展開平靜主題，其他聲部陸續跟進，開啟樂曲交響篇章，我自己很喜歡。」

舒茲表示，去年他演奏的大多是當代作品，今年都從古典樂派的莫札特曲目開始，「這次長笛藝術節有很多年輕長笛家包括布魯諾（Mario Bruno），帶來當代長笛之聲，樂迷如果再回去聽古典的作品，一來一往，會有更多理解。」

國際長笛藝術節由台灣長笛教母樊曼儂創立，至今邁入第7屆，不僅是國際長笛名家匯聚台灣的平台，也是台灣長笛樂壇向世界發聲的重要窗口。

國際長笛藝術節「舒茲長笛協奏．指揮交響之夜」將於4月26日演出，地點在台北國家音樂廳。

交響曲 藝術節 音樂

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