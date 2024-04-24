舞台設計師李柏霖巧手做模型 為演員打造有血有肉的空間

燈暗、燈亮，為演員構築沉浸世界，把觀眾拉進故事裡體驗喜怒哀樂，舞台設計師李柏霖巧手以模型輔佐，打造有血有肉的空間，「舞台設計不只是道具陳設，而是要有世界感。」

李柏霖從小愛畫畫，直到高中都是美術班，打下扎實繪畫基底。他接受中央社記者專訪時說，就讀台大戲劇系前完全沒看過劇場演出，也沒表演慾，只是高三對繪畫有些疲憊，對立體設計感興趣，被科系簡章上的設計課程吸引，意外牽引他走向舞台設計領域。

從耳東劇團「服妖之鑑」、阮劇團「十殿」、台南人劇團「仲夏夜汁夢」、莎士比亞的妹妹們的劇團「物種大樂團」到喜劇演員曾博恩專場「雙聲道」都有李柏霖操刀身影。

大學畢業後，李柏霖到美國耶魯大學攻讀戲劇學院藝術碩士，主修舞台設計，成為「美國舞台設計界一代宗師」的美籍華裔設計師李名覺晚年門生之一。

李柏霖透露，老師影響他最多的，就是要把劇本感受到的空間氛圍表達出來，並多觀察他人作品。

李柏霖認為舞台設計的基礎，就是讓演員站上去後感覺演戲很自在，營造出「表演內涵能發生」的空間，因此得不斷與導演溝通。他指出，把「劇本視覺化」的過程非常重要，舞台設計師需深入了解劇本與角色、做資料研究，「知道故事的時代背景，才有辦法生出有血有肉的空間。」

初期他會先勾勒草圖手稿，和劇團討論方向是否正確，再製作模型呈現空間感，「模型不會說謊，它是最像劇場的觀看模式。」李柏霖指出，設計太遠、太近藉由實體模型都能一目瞭然。

李柏霖習慣每接一個案子，就會為它製作1：50或1：100的劇場模型。目前身為台大戲劇系專任助教的他，系館內辦公室早已被黑盒子塞滿，從國家兩廳院、高雄衛武營、台中歌劇院到實驗劇場等，幾乎台灣每個場館都有。

拿出近期他為經典音樂劇「搖滾芭比」中文版設計的模型，除舞台外，更細心擺上觀眾席，鋪上地板、牆面顏色，建構整體氛圍，上排燈架還可滑動。在搖滾樂隊主舞台旁的第2舞台，小小格狀空間透過布簾巧妙運用，是主角Hedwig回憶過往的化妝間，還能營造成執行變性手術的醫院意象。

除了劇場舞台設計、教學工作，李柏霖也著手替友人的影像拍攝製作微縮模型。他直率分享，學成回國後，從沒把自己限制在劇場領域，畢竟很現實地得繳學貸，有合適案子就接，也讓李柏霖有機會發揮所長、多方嘗試，例如他參與場景設計的動畫短片「大冒險鐵路」就獲得台北電影獎最佳動畫片肯定。

珍惜地收藏每一個模型，李柏霖表示：「多一部戲（作品），就多認識世界一點點」，期待持續揮灑創意，巧手把小小模型化為表演者展現才華的天與地。