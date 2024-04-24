探索新聞產業 AI 轉型 「星星之火3」紀錄片今上線

AI衝擊全球經濟及產業，根據倫敦政經學院2023年全球調查報告顯示，已有75%的新聞業者正在使用 AI，同時卻有82%的受訪者擔心 AI 會影響新聞品質。為了探索 AI 浪潮將對新聞產業帶來怎樣的挑戰與機會，蕭同茲先生文化基金會推出公益紀錄片「星星之火3：與 AI 共舞、守護真實之光」，走訪第一線新聞人及 AI 意見領袖，探討在 AI 新世代，新聞人如何守護新聞的真實性，建立視聽眾對新聞品牌的信賴度。

該紀錄片一共訪問數位時代總編輯王志仁、政大新聞系助理教授李怡志、東森新聞台副總經理沈建宏、ETtoday 總編輯林妏純、人工智慧學校秘書長侯宜秀、Matters Lab 創辦人張潔平、中央通訊社副社長陳正杰、聯合報執行董事項國寧、DIGITIMES 董事長黃欽勇、前 Google 台灣董事總經理簡立峰以及台灣事實查核中心董事長羅世宏等人。

項國寧表示，媒體在這個資訊快速變化的時代要去思考，我們的核心價值到底是什麼？尤其在 AI 時代，我們要從靈魂深處去問，我們要做什麼事？我們的價值在哪裡？在這個資訊大量爆發的時代，媒體要做什麼事才能彰顯它的價值？才能讓使用者願意付費取得？

項國寧也提到，AI 一直在進化，在這個過程中要怎樣跟 AI 的發展與時俱進、隨時跟這個科技平台保持充分溝通，然後跟政府及社會也持續保持溝通，這是一個大工程。

王志仁則認為，AI 就是一個產生內容的工具，短期之內 AI 不會取代現有工作者，而是可以幫工作者擴大賦能，讓工作更有效率、產生更大的價值。所有內容的產生，一定要有人，由人類的記者及編輯來產生，過程中可以借用 AI 工具。因此在 AIGC 的時代，對新聞媒體來講，查證核實比以前更重要。

林妏純表示，我們有一個自動生成的程式語言，可以一鍵讀取 open data、直接使用資料照片（例如中央氣象局的地震圖），標題是我們事先餵給生成器的格式，3 秒鐘自動生成，有圖有標有內容。之後我們要再審一次稿，並標明例如 70%來自AI，30%來自某某某。

侯宜秀認為，未來在 AI 科技下，公眾領域的議題討論可能會朝向越來越碎片化，每個人看到的就是同溫層的那一個泡泡，新聞產業會被重新定義，真實性會是它非常重要的核心。

陳正杰則說，相信各家媒體都會建立 AI 應用的相關規則，中央社的準則是要尊重著作權、不能違法、不能侵害別人的個人隱私及個資，任何透過 AI 工具生成的新聞，到最後一定要有人工審查才會發佈，且要註明有使用 AI 工具。媒體要自律才能維持可信度與聲譽，這是一家新聞媒體的生命。

簡立峰表示，AI 帶給我們一個新的挑戰，以後長長久久，我們都會處在一個資訊必須要求證的年代。有公權力的人要先學習怎麼去監督它。

羅世宏表示，AI 無法取代真正優質的新聞媒體跟記者，包括調查報導、現場採訪、第一手資訊來源、及感動人心有溫度的內容，這些是 AI 無論怎樣進化都無法取代的。所以 AI 跟人的合作，應該會是一個過程，目的是生產出更好的、更有助於公共利益跟實現公共價值的內容。

「星星之火3：與 AI 共舞、守護真實之光」昨正式於基金會官網上線，詳情可上官網http://www.hsiaotungtzu.org/news.html。