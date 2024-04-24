鋒面影響26日雨最大 中南部留意大雨或豪雨

氣象署今天更新北北桃等13縣市大雨特報，各地降雨逐漸緩和，今天最大累積雨量在苗栗泰安，至下午5時30分達160毫米；預估26日是雨勢最大的時間，中南部有局部大雨或豪雨發生。

中央氣象署今天下午5時20分發布大雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，苗栗至嘉義、南投、宜蘭地區及花蓮、北部山區有局部大雨發生；13個縣市大雨特報，分別為台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、彰化縣、南投縣山區、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天以時雨量觀察，最大的地區在苗栗縣泰安鄉橫龍山，上午11時許1小時降雨量達71.5毫米，而累積雨量最大也在橫龍山，今天截至下午5時30分達160毫米；目前各地降雨已較白天緩和。

根據氣象署網站，其他縣市累積雨量，台中市和平區134毫米、花蓮縣秀林鄉與南投縣仁愛鄉交界121.5毫米等。

黃恩鴻表示，明天鋒面接近，愈晚雨勢愈大，易有短延時強降雨，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部大雨，東北部地區有局部較大雨勢發生。

黃恩鴻提到，26日至28日是鋒面影響。其中以26日配合西南風挾帶水氣，雨勢最大，中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨的機率，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

黃恩鴻指出，一般而言滯留鋒的條件是需要有西南季風與鋒面造成持續性的降雨，目前觀察這波只是西南風的強度，只能視為「較強的春雨」。

黃恩鴻說，27、28日西南風減弱，但鋒面持續影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部大雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；29日至30日白天是未來一週降雨略有空檔的期間，但30日晚間或5月1日有另一波鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，西半部有局部較大雨勢發生。

氣溫方面，黃恩鴻指出，鋒面影響期間，各地低溫約攝氏23至25度，高溫為26至28度。

黃恩鴻提醒，26日至27日清晨馬祖有低雲影響能見度；另外近期餘震頻仍，山區易有土石鬆動造成崩坍、落石，若非必要請避免前往山區活動。