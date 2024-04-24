淹水加劇 台南綠能園區成本屆環委首個駁回重大環評開發案

為推動綠能產業發展，台南市政府欲推動「台南市綠能產業園區」計畫，先前經過4次環評初審，第4次結論環委甚至「建議不應開發」，今天召開環評大會，環委認為本案仍有破壞保育類與珍稀動物棲地、加劇鄰近區域淹水等問題，認定本案不應開發，這也是本屆環委首個駁回的重大環評開發案。

先前召開第四次初審會議時，環委認為本案開發基地部分區域位於淹水潛勢區，且基地現況大片完整林相對維持良好豐富且有多種珍貴稀有動物及保育類動物，加上本案開發將移植樹木達1萬8707株，改變基地現況土地使用性質、地表高度及蓄水能力等，建議認定不應開發。

環境部今天召開台南綠能產業園區環評專案小組第4次初審，開發單位台南市捷運工程處表示，因應專案小組第3次初審會議結論，將淹水補償體積由16.6萬立方公尺提升至21.24萬立方公尺，不僅優於法規及出流管制核定淹水體積要求，也符合現況實際淹水情況。

針對加強有機農業隔離設施部分，南市捷運工程處說明，將會加強與東側有機牧場、有機農地的隔離設施（90至139公尺）、加嚴放流水標準、將甜心牧場的逕流量納入滯洪體積計算；針對甜心牧場現況排水檢討改善部分，現況砌石溝雜草叢生阻礙水流，未來將以混凝土矩形溝重建，並於形溝下游處設置管涵與本計畫基地降挖綠帶銜接，不致增加周遭地區淹水機會。

甜心有機牧場場長徐紫珊說，第4次環評初審結論建議本案「不應開發」，但台南市長黃偉哲卻不願主動撤案，忽視開發恐導致其有機農地被汙染，造成周遭社區淹水更加嚴重；另本次也攜6434份連署書反對此案。

森林城市協會理事長莊傑任說，本案選址的森林經生態調查共發現156種動物，其中5種特有種、19種特有亞種，8種是二級保育類、2種三級保育類，包含草鴞、環頸椎、領角鴞、鳳頭蒼鷹、黑翅鳶等，盼這片森林土地能作為台南的都會森林公園保留下來。