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新北環狀線強震後11處鋼箱梁位移 修復期至少1年

中央社／ 新北24日電

新北市長侯友宜今天指出，受到強震影響的新北捷運環狀線預估最少要1年以上才能修復，雙北捷運會共同面對。新北市捷運局表示，共11處鋼箱梁位移，確保安全才恢復全線通車。

花蓮外海3日強震，造成新北捷運環狀線板新站至橋和站間鋼箱梁錯位、軌道變形。目前僅第1階段（板橋－新北產業園區）及第2階段（中和－大坪林）恢復局部雙向通車，第3階段（中和－板橋）仍停駛，改以接駁公車疏導人流。

新北市議會定期會今天下午進行市長施政報告議程，民進黨新北市議員張維倩質詢環狀線修復時程。侯友宜答詢，今年無法修好，預估最少要1年以上。

民進黨新北市議員戴瑋姍質詢，是否已釐清責任歸屬，能否及時提出修復計畫。

侯友宜答詢，「環狀線真的滿嚴重」，究竟是設計、施工還是其它問題目前都還在釐清責任，沒辦法這麼快；且中和當時震度達「5強」，環狀線應耐震度應達到至少「6弱」目標，目前專家學者正在討論修復計畫，希望盡快提出。

會後，新北市捷運局長李政安透過新聞稿補充表示，3日花蓮強震，新北市積穗國小附近測得最大震度為「5強」，導致板新至橋和站間鋼箱梁共出現11處位移，其中7處較嚴重，位移量分別約20至92公分，另有4處位移量分別為3.5至6公分。

李政安指出，目前所有鋼箱梁都已完成額外加固，並持續進行監測，達安全狀態。

他表示，為確保環狀線復駛安全，雙北捷運局也共同委託第3方公正鑑定審查單位中華民國結構工程學會，邀集9名專家學者深入檢討分析原因，並請新北市土木技師公會進入梁柱實地鑑定，了解結構是否損害，藉以完善並審查未來復原設計與施工計畫。

李政安指出，第3方公正鑑定審查單位已在4月19日現場會勘並召開第1次專家學者會議，就現場結構受損情形及預計復原方式進行審查，預計在4月26日再召開第2次審查會議，各種分析與鑑定均同步進行中。

他表示，環狀線確保安全無虞才恢復全線通車，首先須確定復原方案，並準備鋼箱梁盤式支承材料與規劃安全的推移復位施工方案，推移前須設置交通維持與架設施工作業平台等。

李政安指出，待鋼箱梁逐一復歸原位後，再進行全路段軌道施工、伸縮縫、隔音牆、電力通訊線路修復，最後經營運測試確保安全無虞後恢復全線通車，因此復原工作初步評估須約1年以上。

捷運環狀線 花蓮強震

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