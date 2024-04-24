48小時新生兒篩檢 國健署：別為保險影響一輩子

有些新手爸媽會買保險當作禮物送寶寶，但很少人知道因擔心篩檢結果導致無法購買醫療保險，延後新生兒篩檢時間，恐影響孩子一輩子，國健署提醒，掌握出生48小時篩檢黃金期。

國民健康署補助21項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，只要出生滿2天，採取微量腳跟血就可以完成，據統計，112年發現異常個案數3300人，以葡萄糖六磷酸鹽脫氫酶缺乏症G6PD個案（俗稱蠶豆症）最多，有2916人，是台灣常見遺傳性疾病，大約每100名寶寶就有3人。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿表示，代謝異常疾病在嬰兒階段症狀不明顯，不易察覺，一旦延遲至出現疾病症狀，可能已造成永久神經與身體損害，父母可藉由「新生兒篩檢」機制，在孩子出生後48小時內儘早接受先天性代謝異常疾病篩檢，提早發現及控制。

買保險多數有等待期，是指保戶在投保後，須經過一段時間後所發生的保險事故才屬保障範圍，國健署提到，據觀察，現在仍有部分家長因擔心篩檢結果會導致寶寶無法購買醫療保險，延後新生兒篩檢時間。

其實，金融監督管理委員會101年就函請各保險公會，針對衛生福利部公告新生兒篩檢項目疾病，只要投保年齡為0歲新生兒，應排除等待期的規範。國健署呼籲，家長切勿為了保險，延後新生兒篩檢，因為錯過治療黃金期，再多努力也難以挽回寶寶健康。

國健署長吳昭軍提醒，若接獲寶寶新生兒篩檢結果異常通知時，寶寶採血的醫療院所或確診醫院，會協助新生兒及家族在最短時間接受進一步檢查，在檢查結果未通知前，勿讓寶寶接觸致病的因素，尤其是蠶豆症患者應避免接觸的萘丸，保護寶寶。