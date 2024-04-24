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清大護眼研究發現 電腦螢幕白底黑字易疲勞降專注度

中央社／ 新竹市24日電

國立清華大學材料系與台大醫院眼科醫師、曙光女中科學探究社合作，研究發現包括關燈能讓投影幕觀看時間延長、電腦螢幕白底黑字易讓眼睛疲勞並降低專注度等7項研究成果。

清大材料系、台大醫院眼科醫師及曙光女中科探社今天舉行聯合記者會，公布最新護眼研究成果。

清大材料系教授周卓煇致詞表示，他的研究團隊攜手台大眼科醫師葉伯廷、曙光女中科探社研究「好光」已10年，今年共有7項發現。

曙光女中校長魯和鳳說，這次學生發表的成果都以「亮光」的危害為主軸，包括電腦螢幕、投影幕及防藍光隱形眼鏡等使用研究，希望將這些發現廣為宣傳，讓民眾眼睛更明亮、健康。

曙光女中學生陳佳瑄、江承瑜、劉予曦指出，投影幕是常見上課或開會方式，她們以6公尺觀看距離進行研究，發現關燈時可觀看投影幕近4小時，開燈則只能看42分鐘。

曙光女中學生林芮妤、劉芷安與清大研究生王以翔、楊宏偉共同研究發現，白底黑字螢幕易引起眼睛疲勞，造成專注度下降；若將電腦螢幕設定為黑底白字，77%的受測者打字速度相對提升。

有關市售標榜防藍光的隱形眼鏡研究，曙光女中顏語潼、廖敏言、張語晴說，配戴防藍光隱形眼鏡在電腦螢幕前能增加50%觀看時間，但若使用橘色鏡片眼鏡可增加1900%，建議在選擇防藍光產品時，應審慎檢視護眼效果。

根據周卓煇提供新聞資料，此次7項研究發現分別為教室照明不利觀看投影幕、濾除電腦螢幕藍光有益專注度、電腦螢幕夜間模式有益觀看、螢幕藍光會刺激眨眼、橘色墨鏡最護眼、防藍光隱形眼鏡效果及啟動暗適應會更護眼。

台大醫院 醫師 隱形眼鏡

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