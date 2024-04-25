每到月底就荷包空空？總是存不了錢 你可能是有三個壞習慣

想建立儲蓄習慣不容易，有時難免會因為慾望，花了超出預算的錢，存不到錢變成「月光族」。日本媒體「All About」最近就分析，無法維持儲蓄的人，有哪三種共通的習慣。

1. 不在意小錢

無法存錢的人，往往不會去節制一些小錢的花費。像是隨手在便利商店購買飲料零嘴、信用卡的年費，或是訂閱了卻沒有在用的服務。雖然這些花費可能不多，但是如果累積起來，也是一筆金額。平時控管這些小費費用，是邁向儲蓄的第一步。

2. 老是想著要花錢

最近流行什麼東西，有什麼新款飲料、點心上架，或者又有哪間新餐廳開幕，都想要趕快嘗鮮一番。這樣追求最新的生活到頭來沒有止盡，只會讓自己不斷被流行左右，存款也花得越來越凶。想要擺脫這樣的困境，就得做出調整，瞭解真正能讓自己滿足的用錢方式。

3. 沒有強迫儲蓄的習慣

為了強逼自己儲蓄，有的人會利用多個帳戶，讓每個月的薪水一進到戶頭，就直接轉移掉部分金額到另一個帳戶存起來。相對地，如果沒有這個習慣，只是想著每個月剩多少存多少，那麼無論過了再久，都可能存不了錢。英國學者西里爾．諾斯古德．帕金森（Cyril Northcote Parkinson）就曾表示，人的支出會變得接近收入金額。因此，必須要用特別的手段，來督促自我儲蓄。