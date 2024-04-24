快訊

爆料慈濟開刀房偷拍 吹哨護理師「筆電30張打碼私密照」：10張我拍的

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷指數3 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

全中運／台北田徑場觀眾席冒火勢 場邊障礙賽持續進行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

減少包材！無印良品啟動網購循環包裝配送服務

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
在MUJI無印良品官網購物平台購物，選店內取貨，將採用循環包裝箱（袋）。圖／無印良品提供
在MUJI無印良品官網購物平台購物，選店內取貨，將採用循環包裝箱（袋）。圖／無印良品提供

大家網購成為流行，但是網購總會使用許多耗費資源，依照環保署統計，2021年全台使用2.2億個網購包裝，產生5萬公噸的包裝廢棄物，預計2030年將會再翻倍成長。無印良品宣布，為了減少線上購物的一次性包才消耗，從MUJI無印良品官網購物平台，逐步實施循環包裝，降低廢棄物的使用。

即日起在MUJI無印良品官網購物選購商品時，如果選擇「商店門市自取」的配送服務，將採用循環包裝箱（袋）寄送，消費者到門市領商品時，需要自備購物袋，而無印良品將循環包裝箱（袋）回收再利用，希望逐步減少一次性包材的運用。

為讓大家更習慣使用購物袋，即日起至5月12日，在MUJI無印良品官網購物，購買指定款購物袋享9折，無印也有多款購物袋，譬如布製購物袋，可使用布用蠟筆彩繪，或布用墨水蓋印出自己的獨特款；熱賣的黃麻購物袋，採用黃麻製成，提把採用棉素材，其他如聚酯纖維可攜式束口購物袋，可以攤平放置於購物籃中，將物品放入後，收緊束帶就能變成購物袋，還能折疊為小尺寸。

無印良品聚酯纖維購物袋，300-350元。圖／無印良品提供
無印良品聚酯纖維購物袋，300-350元。圖／無印良品提供
在MUJI無印良品官網購物平台購物，選店內取貨，將採用循環包裝箱（袋）。圖／無印良品提供
在MUJI無印良品官網購物平台購物，選店內取貨，將採用循環包裝箱（袋）。圖／無印良品提供
在MUJI無印良品官網購物平台購物，選店內取貨，將採用循環包裝箱（袋）。圖／無印良品提供
在MUJI無印良品官網購物平台購物，選店內取貨，將採用循環包裝箱（袋）。圖／無印良品提供
在MUJI無印良品官網購物平台購物，選店內取貨，將採用循環包裝箱（袋），顧客需要自備購物袋。圖／無印良品提供
在MUJI無印良品官網購物平台購物，選店內取貨，將採用循環包裝箱（袋），顧客需要自備購物袋。圖／無印良品提供
無印良品聚酯纖維可攜式束口購物袋，390元。圖／無印良品提供
無印良品聚酯纖維可攜式束口購物袋，390元。圖／無印良品提供

無印良品 網購

延伸閱讀

夾到賺到！ 全台首間超萌「黃阿瑪的後宮生活」娃娃機主題店登場 可愛空調毯、購物袋全新周邊商品 貓奴統統帶回家

鋼聯 第1季每股賺1.17元

南市施鐵腕打擊亂倒廢棄物 移送法辦76件、廢照15件

南投毒蟲網購改造槍遭逮搜出安毒 更有罕見「馬刀」

相關新聞

花蓮觀光受創重 縣府出招：主動走出去、不只太魯閣

0403地震重創花蓮觀光業，昨日餘震恐再將復甦時間往後拖，業者、民眾叫苦連天；中央政府先前已祭出夜市振興券等促銷手段；花...

周日前全台雨區壟罩 這天中南部「紅一片」慎防豪大雨

中央氣象署指出，今天受鋒面影響有較強對流，各地有強降雨出現，明天另一波鋒面接近，午後西半部及東北部有局部大雨，各地也有短...

花蓮龍鬚菜送北農要花24小時 農會憂凍傷影響價格

花蓮吉安鄉、壽豐鄉是主要共同運銷蔬果的產地，產銷龍鬚菜，也有韭菜、番茄與芋頭等，還有少部分的山蘇，其中最大宗是龍鬚菜，目...

TPASS達600萬購買人次 陳建仁：研擬更多元彈性通勤月票方案

行政院長陳建仁24日出席「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會時表示，TPASS自去年7月1日上路至今，全國累計約...

身體不適但檢查沒病 心理師提醒可能是自律神經出狀況

衛生福利部基隆醫院精神科臨床心理師林侑儒今天表示，人類身體的演化，跟不上現代生活產生的壓力，像工作壓力還會長期存在，可能...

我有異味嗎？擔心少年狐臭的煩惱 耳內1徵兆判斷

青春期提早到，腋毛、腋下的異味恐跟著來，讓不少青少年面臨入「少年狐臭的煩惱」。皮膚科醫學會理事廖怡華表示，有高達七成青少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。