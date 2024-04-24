減少包材！無印良品啟動網購循環包裝配送服務

大家網購成為流行，但是網購總會使用許多耗費資源，依照環保署統計，2021年全台使用2.2億個網購包裝，產生5萬公噸的包裝廢棄物，預計2030年將會再翻倍成長。無印良品宣布，為了減少線上購物的一次性包才消耗，從MUJI無印良品官網購物平台，逐步實施循環包裝，降低廢棄物的使用。

即日起在MUJI無印良品官網購物選購商品時，如果選擇「商店門市自取」的配送服務，將採用循環包裝箱（袋）寄送，消費者到門市領商品時，需要自備購物袋，而無印良品將循環包裝箱（袋）回收再利用，希望逐步減少一次性包材的運用。