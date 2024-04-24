印度移工諮詢會議下周召開 將討論引進行業、名額、方式
我國將引進印度移工。台印度勞工合作備忘錄（MOU）已於本月初經行政院同意備查，並送請立法院查照，但立院上周將查照改為審議，勞動部也依要求將擴大召開諮詢會議。勞動部官員說，諮詢會議預計下周召開，將討論引進行業、名額，以及引進方式，待國內意見聚焦後，再提至台印度雙邊工作層級會議研商。
台印度MOU已於4月2日經行政院同意備查，勞動部也依條約締結法送請立法院查照，並公告MOU文本內容。引進印度移工的前置作業如火如荼進行中，勞動部將召開諮詢會議，就未來引進印度移工應有認識、準備及配套措施，以及引進方式等重要議題共同討論。
勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，3月初召開的專家學者諮詢會議，主要是針對印度勞動力、印度移工赴海外工作情況、宗教文化、台灣社會適應等進行討論，下周舉辦的會議則開展引進印度移工的相關議題，包括引進行業、名額，還有引進方式，先在國內聚焦，往後再提至台印度雙邊工作層級會議。
他進一步說，下周會議將擴大邀請移工、雇主團體、仲介公會，台印度專家學者、研究印度的民間團體、引進移工的中央目的事業主管機關等，考量有印度方學者與會，且參加人數多，會議將採視訊形式。
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