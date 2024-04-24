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雲林強降雨 粉專點名嘉義、台南、高雄：稍後恐較大雨勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
雲林留意一波強降雨，稍後嘉義、台南、高雄也有機會出現較大的雨勢。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
雲林留意一波強降雨，稍後嘉義、台南、高雄也有機會出現較大的雨勢。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

鋒面通過，易有短延時強降雨，中央氣象署已發布豪雨特報。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，雲林留意一波強降雨，稍後嘉義、台南、高雄也有機會出現較大的雨勢。

氣象署說，今天苗栗縣有局部大雨或豪雨；嘉義以北、南投、澎湖地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區慎防坍方、落石及土石流。

明天另一鋒面接近，易有短延時強降雨，氣象署表示，西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；今天西半部、東北部及東部地區有局部大雨，明天西半部地區有局部大雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。今天北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、金門易有較強陣風。

強降雨 氣象署 雷雨

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