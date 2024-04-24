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什麼時代了…老一輩對「吃米飯」特別執著？網解：舒服多了

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

現在很多人怕胖不敢吃米飯，但是老一輩的人習慣吃米飯，特別是在傳統農村，覺得有吃飯才有力氣下田工作，但現代飲食愈趨多樣化，米飯已不再是三餐必要選項。

日前有一名網友在PTT上以「為何老一輩對『吃米飯』都特別執著？」為題發文，原PO表示大家應該多少有碰過，家裡長輩或親戚，強調每天都一定要吃到「米飯」，不能是麵喔，也不能是饅頭或其他五穀雜糧澱粉類，一定要吃到飯，才感覺有吃飽，引發網友熱議。

原PO不解為何老一輩對「吃米飯特別執著？」他指出，長輩們接受配菜不用多，但飯一定要夠，這種特別的執著是怎麼形成的？他覺得當然可以吃，但米飯也不是必要飲食啊。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「飯好吃啊」、「米飯管飽」、「就習慣而已哪有為什麼」、「我爸一天沒吃到飯會很不爽」、「古早一堆人吃豬油拌飯長大的啊」、「我爸也是習慣，直到血糖太高才改糙米」、「我也很愛吃飯」、「卡有擋頭，原因早期做力氣工米飯比較有力」、「台灣是稻米王國，有吃米飯的習慣很正常」。

還有不少網友回應「吃麵其實必飯更容易餓」、「吃飯比較不會快餓」、「老人對吃飯有一定的固執」、「飯健康多了，麵高油跟納含量高」、「吃了就知道，對胃好」、「老人家吃麵包容易胃食道逆流」、「老人真的一天都不吃飯渾身不對勁」、「爛腸胃吃米飯比較不會不舒服」。

PTT 吃米飯 老一輩 胃食道逆流

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