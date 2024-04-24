烈嶼綠石槽再現！吸引民眾搶拍季節限定綠色「岐蹟」

金門春季必拍的美景烈嶼南山頭綠石槽，最近再現，吸引不少民眾前往欣賞與搶拍，烈嶼鄉公所也趁勢推出「低碳載具暢遊綠石槽」活動，邀請大家來烈嶼作客，除了欣賞南山頭獨特的玄武岩地質景觀，與佈滿石蓴、滸苔的海蝕溝，所呈現了多層次的美感，這款獨有的綠色「岐蹟」，會讓你不虛此行。

烈嶼鄉公所自109年3月23日起派解說員到青岐綠石槽駐點提供解說服務，並成立「青岐港生態小教室」供遊客瞭解烈嶼鄉景點特色，配合電瓶車遊程互相串連，讓青岐港綠石槽景點推廣漸趨成熟，去年3至5月總來客數13422人，較前年活動期間總來客數7498人次呈倍數成長。

烈嶼鄉長洪若珊指出，「青岐港」海岸位於青岐，每年的3至5月，以石蓴、滸苔等為主的綠色藻類滋長，連綿不盡的綠色地毯、縱向溝槽，紋理分明岩脊形成令人驚嘆的烈嶼「綠石槽」海岸景觀，除此之外青岐港有金門地區唯一的風化玄武岩海岸，全長約1公里。

烈嶼生態觀察家洪清漳也表示，每年的春天，以石蓴、滸苔等為主的綠色藻類得以滋長，布滿石槽，讓岩礁看起來就像連綿不盡的「綠色地毯」，縱向的溝槽，紋理分明的岩脊，形成令人驚嘆的「綠石槽」海岸景觀。而拍攝綠石槽的最佳時機是在每年3到4月，農曆初一、十五大潮前後3、4天，潮汐最低前後，石槽才會露出，是最佳的拍攝時間。

烈嶼鄉公所的「低碳載具暢遊綠石槽」活動期間自即日起至5月31日，將視綠石槽生長狀況調整運行時間。烈嶼鄉季節限定「綠石槽」觀賞活動將搭配電瓶車，限定推出「綠色岐蹟．綠石槽電瓶車專線」，鄉公所提供「電瓶車」低碳運具，讓遊客可以搭乘低碳載具暢遊烈嶼，凡搭乘鄉公所提供的低碳運具者，可獲得宣導品一份。電瓶車預約專線082-362952。