桃園腸病毒進入流行期 連3周幼兒學童急門診逾1200人次

據衛福部疾病管制署監測資料，桃園市腸病毒門急診就診人次已連續3周（3月31日至4月20日）超過1200人次「流行閾值」，進入腸病毒流行期，衛生局已通令各學校加強注意防護。

依桃園腸病毒防疫措施「1127」停課規定，國小低年級（小一、小二）、幼兒園、兒童課後照顧服務中心含小學、幼兒園課後活動及課後留園及托嬰中心，同1班級1周內2名以上確診時，該班應停課（托）7日，違反規定依傳染病防治法裁處。

衛生局表示，今年年第16周（4月14日至20日）腸病毒門急診就診人次，全國為1萬1470人次，比去年同期8048人次增加3422人次，桃園市為1758人次，比去年同期998人次增加760人次，明顯高於去年同期。腸病毒具高傳染力，又以發病後1周內傳染力最強，常見的初期症狀包括39℃以上高燒，手、腳及口腔黏膜出現紅疹子或水泡（又稱手足口病）。

特別提醒腸病毒引起的重症病程變化快速，若出現嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應盡速送往本市5家腸病毒重症責任醫院：林口長庚、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院，降低重症發生的機會。

衛生局已完成198所國小及636所幼兒園洗手設備，及腸病毒防疫措施查核作業，也將陸續完成203家公共營業場所、36家產後護理之家、173家托嬰中心及236家兒童課後照顧服務中心查核，請相關場所加強環境清消等防疫措施。