3D組織仿生皮技術模擬物種 國科會盼減少動物實驗量

今為世界實驗動物日，國科會舉行「動物實驗替代科技跨部會平台」推動成果記者會，政府與科研單位協作，已建立多項非活體試驗方法，如透過3D組織仿生皮層，模擬人類、兔子等皮膚，取代或輔助動物實驗減量。

國研院國家實驗動物中心主任秦咸靜指出，實驗動物如同生醫研究的幕後英雄，歷史上114名諾貝爾生醫獎得主，其中就有100人是透過動物實驗取得研究成果，動物實驗也如同防火墻，協助藥品、農藥、疫苗、化妝品等上市前安全性評估。

秦咸靜表示，農業部2020年啟動建構生醫產業動物替代體系及開發關鍵技術，因動物實驗減量、發展替代方法已是國際趨勢，國內應及早布局非動物替代技術，國科會於2022年成立「台灣動物實驗替代幫按跨部會平台」，協同農業部、教育部等共同推動，希望以科研技術達成取代（Replace）、減量（Reduce）、優化（Refine）動物實驗等3R目標。

平台從跨領域科技發展、法制調和、人才養成等面向擬定並推動轉型策略。秦咸靜指出，如農業部、環境部、衛福部接軌國際，於法規中導入替代方案，並以3D人類仿生皮層、皮膚過敏性評估平台等技術取代動物實驗。

秦咸靜說，3D組織仿生皮層技術可以視產品需要模擬對應物種，如動物食品即可模擬動物皮層做實驗，化學品、化妝品等測試則多模擬人類皮層，可依實際需求調整細胞培養；皮膚過敏性評估平台則是將電腦模擬結合人體細胞試驗，四天內就能評估出產品的可能風險。

秦咸靜表示，目前國內動物實驗約10%是因法規需要，其他則多是學術研究所需。學術研究較難導入替代方案，法規面使用替代方案成效則較明顯。

秦咸靜也說，歐盟至今已推動動物實驗減量30年，直到近年才慢慢看到成果；又美國環境部曾訂立明確的減量標準，但也於今年取消，代表執行上難以硬性訂立標準，且推動替代方案確實是非常辛苦的過程。初步先將國際上可用的方式導入台灣，讓民間知道有可以不做動物實驗的選項並鼓勵使用。

為此，國科會也和教育部合作，建立替代科技人才培育基地，由中興大學擔任中心，並於北中南各設有一推展中心，今年陸續展開各項課程，優化動物實驗環境，希望養成不依賴動物實驗的新一代科學家。