碳費延宕！環團憂衝擊民生經濟、加劇通膨 籲盡快公布碳費費率

環境部原訂今年第1季決定碳費費率，但公布期程一延再延，環團不滿碳費費率期程持續延宕，導致企業碳焦慮，不僅讓有心減碳的企業無所適從，甚至淪為房地產假藉碳費之名，肆意推高價格，影響民生經濟甚至加劇通膨，呼籲環境部盡快公布碳費費率。

綠色和平與環境權保障基金會今天在環境部前召開記者會，共同發布「有效碳費機制與公正碳費收入使用之規範研究」報告，並將報告書遞交環境部碳費推動組長周仁申，盼環境部與碳費審議委員會盡快訂定碳定價，緩解社會碳焦慮問題。

綠色和平氣候與能源專案主任徐祥誠表示，碳費費率持續延宕，不僅讓有心減碳的企業無所適從，房地產業也會假借碳費之名加價，衝擊民生經濟甚至加劇通膨；根據IMF今年2月發出的歐元區碳定價與通膨研究報告，顯示國際能源飆漲對經濟影響微不足道，也就是說碳定價對通膨幾乎沒有影響。

環境權保障基金會專職律師呂冠輝說，去年環境部耗時處理與減碳毫無相關的碳權交易所，卻忽略碳費機制與排放指標的設定工作，如今碳交所上路，但碳費毫無下文，碳交所也只能空轉。

呂冠輝說，今天遞交的報告是環團參酌過去國際經驗所完成，延續該報告及環境部過去的研究，認為在碳費時程嚴重延宕情況下，碳費費率應以500元起徵，才能在2030年順利達到碳排成本內部化的3000元價格。

環團強調，有效碳定價須每噸500元起徵且逐年提高，才能有效降低碳排，否則只會讓台灣距離淨零目標愈來愈遠；另也呼籲環境部須盡快公開包含優惠費率的衝擊評估報告，並於短期內密集召開碳費審議會、加速碳定價公布期程。

氣候署碳費推動組長周仁申事後接受聯訪時表示，對於環團遞交的報告書表示感謝，該報告是在2022年4月撰寫出來，環境部已對報告內容有所了解，事實上，該報告內容環團給予可行、具體的建議，均已納入氣候法。