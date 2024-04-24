諾羅病毒連9年蟬聯食物中毒之王 過去3年逾5千人中鏢

近期發生多起，民眾到餐廳用餐後，出現腹瀉等症狀，被檢出諾羅病毒陽性。衛福部食藥署指出，近9年諾羅病毒都是食物中毒病因第一名，過去3年則有437件、5077人感染諾羅病毒。醫師提醒，諾羅病毒的高峰在每年11月至隔年3月，但其實全年都會有，且少量病毒就可以致病，甚至連吸入患者嘔吐物產生的飛沫都可能感染。

食藥署食品組副組長鄭維智說，104年至112年，諾羅病毒都是引起食品中毒病因物質第一位，統計近3年數據，去年諾羅病毒引起的食品中毒有187件、患者1658人；111年有137件、患者1098人；110年有113件、患者2321人。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主治醫師許仁毓表示，諾羅病毒常透過糞口途徑傳染，主要透過糞口途徑傳播，如食用遭汙染的水或食物，如海鮮、貝類等，或是遭汙染的水灌溉的蔬菜。

許仁毓指出，感染諾羅病毒，只要極少量的病毒就會致病、小於100顆病毒，會導致急性腸胃炎，接觸到患者的排泄物、嘔吐物，甚至產生的飛沫，也都有可能被感染，甚至接觸到桌面上飛沫也有風險，要避免和患者握手、共用餐具，甚至共食等，如果需要處理患者排泄物、嘔吐物、清洗患者衣物等，要配戴手套及口罩。

有些感染諾羅病毒的患者，會在感染後1至2天出現相關症狀，許仁毓說，常見症狀如嘔吐、腹痛、水樣腹瀉、甚至發燒等，大多會在3天內緩解，由於目前沒有特定藥物治療，期間要注意腹瀉造成脫水，尤其老人、小孩更要注意，要多補充水分、電解質。

注意的是，患者即便康復，2周內都還是會有傳播能力，許仁毓表示，如為餐飲從業人員，建議痊癒後48小時還是要避免上班。

許仁毓提醒，酒精或乾洗手液無法殺滅諾羅病毒，飯前、飯後及如廁後須確實使用肥皂或洗手乳將雙手洗淨，並減少觸碰口鼻，養成良好個人及食品衛生習慣；餐飲業者除手部清潔外，務必要加強維護環境衛生，定時使用漂白水消毒廚房、廁所及餐飲等環境；烹調器具應保持清潔，並避免生熟食交叉汙染，病落實食品從業人員個人衛生與健康狀況符合規定。

衛福部疾管署指出，稀釋漂白水前，應穿戴手套、口罩及防水圍裙，準備物品包括：「含次氯酸鈉濃度約為5%至6%」的市售漂白水、免洗湯匙、容量約為1250cc的大寶特瓶、手套、口罩、防水圍裙及護目鏡。

消毒環境建議使用1000ppm漂白水，配製方法：

1.大量：200cc漂白水+10公升清水 (免洗湯匙10瓢、大瓶寶特瓶8瓶)

2.少量：20cc漂白水+1公升清水