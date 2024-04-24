影／TPASS持續實施 王國材盼提升公共運輸使用率
行政院長陳建仁、交通部長王國材、行政院秘書長李孟諺上午一起出席「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會，陳建仁會前受訪表示中央與地方會全力輔導花蓮重建與產業振興，對於立法院通過特別條例予以尊重，行政院會在最短時間提出最好方案。
陳建仁表示交通部為了減輕通勤通學族群交通負擔及促進公共運輸使用，透過疫後特別預算推動TPASS月票，目前已累計約608.9萬人次加值購買月票方案，並有約4.46億人次使用月票搭乘各類運具，公共運輸運量成長率達到15.8%，已取得相當亮點的執行成效，也期勉交通部及各相關單位持續努力，讓更多人享受TPASS月票的便利服務及豐碩成果，達到疫後特別預算讓全民共享經濟成果的推動初衷。
王國材致詞時指出，TPASS月票在立法院、行政院對於特別預算的支持，以及地方政府、各運輸業者、票證公司與驗票機廠商等相關業者的共同努力下，順利在112年7月上路實施，在上線以來10個月的期間，交通部也積極輔導地方政府規畫月票。
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