乳癌篩檢下調至40歲 衛福部：待爭取預算

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】乳癌成為女性癌症發生率第一名，更出現年輕化的趨勢！民進黨立委邱志偉等人24日召開記者會提出「下修乳癌篩檢到40歲」、「及早提出病友心理照護」與「凍卵補助指引」等三大訴求。對此，衛福部國健署副署長魏璽倫回應，下修乳癌篩檢年齡已是共識，未來會努力爭取預算。

凍卵配套需指引

根據衛福部最新110年統計資料顯示，乳癌為女性癌症發生率第一名、女性癌症死亡率第二名，乳癌患者更出現年輕化趨勢。邱志偉表示，乳癌年輕化可能對女性生育造成影響，要透過凍卵來解決，但現行中央、地方對凍卵補助沒有統一規定，盼衛福部今年就能提出凍卵指引與補助。

他也指出，乳癌除了造成女性身體的痛苦，也經常產生心理低潮，但目前治療乳癌仍缺乏配套的心理治療，只有少數醫院會搭配身心科、復健科提供病患更全面的治療，呼籲衛福部應提供國內所有醫療院所乳癌病患心理支持指引。

乳癌篩檢下調40歲

民進黨立委王正旭強調，經過乳癌篩檢發現的乳癌，大多數都是早期的癌症，5年存活率都可以達到9成9，但目前乳癌篩檢率不到4成。他指出，40到44歲罹患乳癌的佔率約為1成，且逐年微幅上升中，可以研議下修篩檢年齡到40歲，發揮更好的篩檢效益。

民進黨立委林宜瑾表示，超過六成女性並沒有定期篩檢的習慣，且有46.3%女性是因為還沒達到政府補助的年齡，所以沒有篩檢，且台灣乳癌好發年齡整整比歐美國家年輕10歲。她呼籲，政府提供每2年一次免費乳房攝影的年齡，應從現行的45歲下修到40歲

她也強調，早期乳癌患者若想用療效比較好、能減低復發機率的藥物，自費金額會達到百萬元之多，若能將更多早期乳癌用藥納入健保，除了治療更有效益之外，也能減輕病友的負擔。

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