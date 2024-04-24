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每年至少90億預算 王國材：TPASS月票常態繼續實施

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行政院長陳建仁（中）、交通部長王國材（右）、行政院秘書長李孟諺（左）上午一起出席「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會， 三人手持TPASS 月票放大版合影，TPASS月票目前已累計約608.9萬人次加值購買月票方案。記者蘇健忠／攝影
行政院長陳建仁（中）、交通部長王國材（右）、行政院秘書長李孟諺（左）上午一起出席「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會， 三人手持TPASS 月票放大版合影，TPASS月票目前已累計約608.9萬人次加值購買月票方案。記者蘇健忠／攝影

TPASS月票自去7月1日上路，交通部今舉辦「TPASS 慶週年 乘車金大放送」記者會。交通部長王國材表示，TPASS月票目前以3年200億元特別預算執行，2026年起會持續編列相關預算執行。「過去交通部很多事情被罵，只有TPASS都是稱讚」。公路局指出，TPASS月票目前初估每年至少需要90億元公務預算，澎湖預計今年6月也會加入，屆時除了金馬以外，全台縣市都有加入月票方案。

王國材今表示，TPASS月票希望達到公共運輸減量、節能減碳效果，在蔡英文總統、行政院支持下，編列特別預算2023年至2025年200億元，以中央主導、地方參與方式密集合作。過去交通部很多事情被罵，只有TPASS都是稱讚，行政院長陳建仁已經說未來TPASS要繼續辦理，因此2026年起會持續編列相關預算執行，希望提升公共運輸使用率 。

公路局指出，TPASS月票去年起是以行政院200億元特別預算分3年執行，去年因7月起上路，且加入縣市還不多，共編20億元，今年、明年各90億元。2026年起將以公務預算執行，預計在2025年時編列預算，每年所需預算將以現在每年90億元為基礎，視1周年後成果及民眾使用狀況調整。

行政院長陳建仁今出席活動也說，目前所有台灣本島縣市都有加入TPASS月票方案，離島澎湖也預計6月會開始，未來希望金門、馬祖也能加入。

公路局表示，澎湖目前已研擬市區公車每月210元、公車加船舶每月1000元，共2種方案，目前已經通過公路局核定，待澎湖縣政府實施，預計最快5月、最慢6月上路。另外，金門、馬祖因當地搭乘公車本來就是免費，因此評估加入月票意義不大。

TPASS 交通部 交通部長 王國材 馬祖

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