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老人虐待逐年增 薛瑞元：多是同住家人因照顧問題「牙起來」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
近5年老人保護通報件數逐年增加，107年至112年間成長幅度高達52%，子女、孫子女施虐者占比超過5成。立法委員王正旭今天在立法院社福及衛環委員會質詢時表示，衛福部應分析老人虐待原因，提出防制措施。圖／取自YouTube「國會頻道-立法院議事轉播」
近5年老人保護通報件數逐年增加，107年至112年間成長幅度高達52%，子女、孫子女施虐者占比超過5成。立法委員王正旭今天在立法院社福及衛環委員會質詢時表示，衛福部應分析老人虐待原因，提出防制措施。圖／取自YouTube「國會頻道-立法院議事轉播」

近5年老人保護通報件數逐年增加，民國107年至112年間成長幅度高達52%，子女、孫子女施虐者占比超過5成。立法委員王正旭今天在立法院社福及衛環委員會質詢時表示，衛福部應分析老人虐待原因，提出防制措施。衛福部長薛瑞元表示，老人虐待多發生在家內，因照顧問題引發施虐，最重要的是要讓照顧者知道政府有長照2.0提供協助，「照顧長者不是單靠家屬一人。」

衛福部統計，去年接獲老人保護案件2萬2540件，其中直系卑親屬施虐者占比最高，為55%；其次為親密關係對象、伴侶施暴，占比26%；其他家庭成員占14%，非家庭成員僅占5%。

薛瑞元表示，這與外界想像照服員、外籍看護較容易施暴的情況不同，直系卑親屬、親密關係伴侶多為同住家人，容易與長者因照顧問題起爭議，若長者失能、失智，無法配合照顧者要求，照顧者本身知識不足，就會「牙起來」出現施虐情況，同居家屬施暴比率高其來有自。

王正旭詢問，老虐情況是否與季節相關，並希望衛福部以相關軟體、科技方式預防老虐。薛瑞元說，據衛福部了解，老虐情況並無季節分別，但不論何種家暴形式，都是節慶期間發生比率較高，主因是假期期間家人相處時間長，「所以連假也不要休太久。」

薛瑞元指出，以軟體、應用程式等方式預防虐待的作法，較難用在家內施暴情況，在照護機構、社區日照中心較為可行，以目前老虐統計樣態多發生在家內來說，「比較派不上用場」，回歸根本，應設法讓照顧者了解長照政策、獲得喘息空間，就能減少老虐情況。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

王正旭 薛瑞元 衛福部

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