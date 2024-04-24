石門水庫降及時雨 桃竹農田灌區今天停止供灌

桃園市今天清晨陸續下雨帶來雨量，石門水庫集水區持續降雨，水位雖然仍在220公尺以下、蓄水量也在5000噸以下，截至今天上午10時，水庫集水區累積雨量11.7毫米，水庫水位、蓄水量均略為回升，水利署北區水資源分署表示，石門水庫集水降雨增加水庫入流量，因應平地雨水多，緊急通知桃園、石門2管理處今天停止農業放水供灌。

石門水庫集水區上周下雨，水位稍為回升、蓄水量更一度回升至5000噸以上，隨著天氣轉好，水庫蓄水量又跌回5000噸以下， 至上午10時，水庫水位微升至219.20公尺、蓄水量4955.32噸、蓄水率24.14%，水情仍然嚴峻。

北區水資分署表示，石門水庫集水區從清早就陸續下雨，目前累積雨量達11.7毫米，水庫入流量每秒13.65噸、出流量每秒8.26噸，整個早上石門水庫入流量超過出流量，由於新竹雨勢較大，頭前溪隆恩堰水量大呈現溢流，寶山、寶二水庫系統全量取水，引入寶山寶二水庫水量增加，石門水庫今天支援新竹地區水源降至3萬噸，供水穩定，竹科廠商持續每天節水6%。