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國健署21項新生兒篩檢補助 近9成都是「這先天性疾病」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
市售樟腦丸許多都是化學合成的萘丸，萘會破壞血液中的紅血球，甚至導致生命危險，蠶豆症患者務必遠離。本報資料照
市售樟腦丸許多都是化學合成的萘丸，萘會破壞血液中的紅血球，甚至導致生命危險，蠶豆症患者務必遠離。本報資料照

新生兒篩檢能夠幫助家長及早了解即將誕生寶貝的健康狀況，部分先天性疾病可以及早發現、及早治療。衛福部國健署補助21項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，結果顯示台灣最常見為「蠶豆症」，在所有3300位異常個案中，占了2916位、近9成，若能早期發現便能降低日後生活風險，健健康康長大。

國民健康署補助21項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，只要出生滿2天，採取微量腳跟血，就可以完成21項疾病篩檢。國健署統計，每年新生兒篩檢率平均達99%以上，112年發現異常個案數3300人，約占整體新生兒2.4%左右。其中以葡萄糖六磷酸鹽脫氫酶缺乏症G6PD（俗稱蠶豆症）個案最多，有2916人，也是台灣地區常見的遺傳性疾病，大約每100個寶寶就可能出現3例。

國健署長吳昭軍表示，新生兒篩檢若為蠶豆症患者，日常生活只要避免讓寶寶的衣服或用品接觸萘丸（俗稱臭丸、樟腦丸）或其氣味，避免使用含薄荷醇的產品，也不要誤食蠶豆，就不會引發急性溶血性貧血，甚至危及生命。

吳昭軍指出，有一定比率的蠶豆症新生兒會發生「黃疸」，少數嚴重者會產生「核黃疸」，甚至可能造成永久性的神經傷害，都必須透過新生兒篩檢才能區分出是蠶豆症，也才能早期發現並妥適治療，接下來在生活中只須注意遠離特定發病物質，健康就能與一般常人無異。

吳昭軍提醒，家長若接獲寶寶新生兒篩檢結果異常通知時，寶寶採血的醫療院所，通常為接生寶寶的院所或確診醫院，會協助新生兒及家族在最短的時間內，接受進一步的確認檢查，請您務必配合安排，且在檢查結果未通知前，勿讓寶寶接觸致病的因素（尤其是萘丸），就醫時，也應主動告知醫護人員寶寶患有蠶豆症，平時不要隨意服藥，所有藥物均需經醫師處方，用藥相對安全。

吳昭軍表示，現今仍有部分家長因擔心篩檢結果會導致寶寶無法購買醫療保險，而延後新生兒篩檢時間，其實，金融監督管理委員會於101年就函請各保險公會，針對衛生福利部公告之「新生兒篩檢項目之疾病，只要投保年齡為0歲新生兒，應排除等待期的規範。」

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼呼籲，請家長切勿為了保險而延後新生兒篩檢，因為錯過治療黃金期，再多努力也難以挽回寶寶健康，同時也提醒保險經紀人切勿提供錯誤訊息給家長，讓寶寶盡早接受新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，才能讓隱性疾病無所遁形。

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