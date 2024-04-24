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4月28日前來宜蘭綠博 新北市民入園享百元門票優惠

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾參觀新北食農教育系。圖／新北市農業局提供
民眾參觀新北食農教育系。圖／新北市農業局提供

2024宜蘭綠色博覽會舉辦至5月12日，新北市農業局今年以萬金杜鵑為主題，設置新北物產館。農業局表示，本周是新北周，凡是新北市民即可享優惠門票價100元，也將在假日舉辦創意DIY活動。

綠博在宜蘭縣武荖坑風景區舉行，讓民眾藉由趣味的方式理解永續的意義。農業局表示，新北響應本次綠博主旨「地球學院」，規畫四大主題特色展區，展示萬金杜鵑之美和新北食農教育、生態保育及資源永續理念的推動成果。

今年綠博新北週從4月22日持續至28日，凡設籍於新北市的民眾，購票時出示身分證、健保卡等證明文件，即可享入園門票100元的優惠。另外，在新北周活動期間，只要於館內任一處拍照打卡上傳至個人FB或IG，並標記「新北食農教育系」或「新北物產館」，即可獲得滬尾南瓜系列商品等好禮，每日數量有限，送完為止。

農業局表示，每周六日在新北館販售的新北特色農產品，也將在27、28日推出最低76折起，以更優惠的價格將特色美食帶回家，文山茶推廣中心更推出茶葉全面85折的優惠。

4月27日由新北市農會文山茶共同產銷推廣中心舉辦「新北茶&花草的飛舞」，民眾可以通過自製茶與花草茶包，感受植物的甘甜與清香；而4月28日有金山熊熊杜鵑花圃坊帶來的「編織植物提籃」活動，不僅可以體驗有趣的提籃編織，還能學到多肉植物的養護小撇步。

綠博特色展區-稻聽土說系。圖／新北市農業局提供
綠博特色展區-稻聽土說系。圖／新北市農業局提供

杜鵑花 食農教育

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