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藍委提核電廠延役修法 核安會主委陳東陽：須社會共識

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳東陽表示，核電機組延役問題已經在社會上討論許久，尊重立法院修法的決議。圖／擷取自國會直播頻道
陳東陽表示，核電機組延役問題已經在社會上討論許久，尊重立法院修法的決議。圖／擷取自國會直播頻道

政府大推2025非核家園，然而國內綠能發展進度延宕，國民黨今天召開「核子反應器設施延役條例草案」記者會，期望透過相關修法，讓穩定且低碳的核電機組得以延役。核安會主委陳東陽表示，是否繼續使用核能需要社會共識，至於是否2050淨零目標能排除核能，「很難」。

立法院教育及文化委員會今日邀請核能安全委員就「我國周遭海域含氚廢水監控與因應」進行專題報告並備質詢。

陳東陽指出，目前已知有4-5個不同立委的草案版本，不過核電機組延役仍須由台電檢視個別機組的狀況，核二已除役、核三仍有機組在運轉，個別情況不同下難以做即時的具體說明。

國民黨立委葛如鈞指出，美國《外交家》（The Diplomat）雜誌報導指出，台灣是已開發國家中能源最不安全的經濟體之一，若停用核能很難不損害國家安全利益與減碳目標，而蔡政府用天然氣取代核能和燃煤的政策，由於天然氣價格波動大，若台海出現海上封鎖，台灣容易被扼殺，建議台灣應重啟核四並檢修現有核電機組來延役。

葛如鈞進一步指出，東京電力公司正準備為柏崎刈羽核電廠第7號反應爐裝填燃料，韓國也因為AI數據中心和的電動車的普及導致用電大增，目前運轉中的核電機組將運轉年限從40年提高到70-80年；全球438個運轉的機組中，在今年獲得延役的比率更高達59%。

陳東陽表示，核電機組延役問題已經在社會上討論許久，彼此都有各自的論點，然而核安會是主管核能安全，而非能源政策的主管機關，尊重立法院修法的決議。

民進黨立委陳秀寶質詢時說，世界各國都在大力發展再生能源，假如排除核能是否有辦法達到2050淨零目標？這段期間台灣地震不斷，台灣發展核能需要非常謹慎。

陳東陽坦言，新科技的發展例如氫能、地熱等都給未來帶來許多可能性，很難完全排除核能。

主管 核能 核電

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