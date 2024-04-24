雷雨交加！ 南投以北10縣市大雨特報 竹苗中大雷雨轟炸

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聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署發布大雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，今天彰化以北地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
中央氣象署發布大雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，今天彰化以北地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片

中央氣象署發布大雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，今天彰化以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及土石流。

大雨特報範圍：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣。

氣象署並發布大雷雨即時訊息，警戒區域有台中市、苗栗縣、新竹縣，持續時間至上午10時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

今天鋒面通過，明天另一鋒面接近，易有短延時強降雨，西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；今天西半部、東北部及東部地區有局部大雨，明天西半部地區有局部大雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。

鋒面

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